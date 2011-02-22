به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس اقدام به پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری تخصصی در سال تحصیلی 90 در زیرمجموعه رشته های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد، علوم پایه، علوم زیستی، علوم ریاضی، فنی و مهندسی، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی برق و کامپیوتر، کشاورزی، منابع طبیعی وعلوم دریایی، علوم پزشکی و هنر و معماری می کند.

شرایط و ضوابط اختصاصی برگزیدگان علمی نوع الف به این شرح است: معدل کل داوطلب در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه، حداقل 17 باشد.

تا شروع سال تحصیلی، بیش از 2 سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.(فارغ التحصیلان مهر 88 و بعد از آن)

پذیرفته شدگان ملزم به ارائه گواهی حدنصاب قبولی زبان عمومی مورد تایید دانشگاه به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون حداکثر تا 15 شهریور ماه سال 90 هستند.

شرایط برگزیدگان علمی نوع ب یا دانشجویان نمونه کشوری نیز به این شرح است: تا شروع سال تحصیلی بیش از 5 سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

داوطلبان شاغل به تحصیلی باید حداکثر تا 31 شهریور 90 بطور قطع فارغ التحصیل شوند.

متقاضیان می بایست مدارک خود را تا 28 اسفندماه به دانشگاه تربیت مدرس ارسال کنند.

اسامی راه یافتگان به مصاحبه علمی اوایل خردادماه سال 90 از طریق وب سایت دانشگاه بخش معاونت آموزشی اعلام خواهد شد.

این مصاحبه همزمان با مصاحبه شرکت کنندگان در آزمون دکتری تخصصی سال 90 و با توجه به جدول زمانی رشته های مختلف، خرداد و تیرماه سال 90 انجام و نتایج نهایی پذیرش شهریورماه سال 90 از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام می شود.

چنانچه در هر یک از رشته های اعلام شده از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به مصاحبه علمی راه نیابد و یا پس از برگزاری مصاحبه علمی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.

در صورتیکه متقاضی در دوره های کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر انگلیسی زبان فارغ التحصیل شده باشد با ارائه مدرک معتبر از ارائه گواهی آزمون های زبان معاف است.

برای پذیرفته شدگانی که دارای شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه هستند حد نصاب قبولی 80 درصد حد نصاب قبولی مورد تایید دانشگاه در سهمیه آزاد است.