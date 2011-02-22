انزجار جهانی از کشتار گسترده در لیبی و سکوت عربستان و اردن

سرکوب وحشیانه قیام مردمی لیبی که به طرق مختلف حتی حمله هوایی صورت می گیرد با موجی از خشم جهانی مواجه است. از آغاز قیام لیبی طی 8 روز گذشته 519 نفر کشته و بیش از 3 هزار تن زخمی و صدها نفر مفقود شده اند. شدت این سرکوب که در نوع خود در تاریخ انقلاب های جهان بی سابقه است واکنش تند جامعه جهانی را به همراه داشته است.

قطر

قطر به عنوان نخستین کشور عربی کشتار مردم لیبی توسط نیروهای امنیتی این کشور را محکوم کرد. یک منیع مسئول در وزارت خارجه قطر در این رابطه اظهار داشت: قطر با نگرانی بسیار وقایع لیبی را دنبال می کند.

این منبع در ادامه سکوت جامعه جهانی در قبال رویدادهای خونین لیبی را محکوم کرد. ناتو نیز از مقامات لیبی خواست تا حملات هوایی علیه شهروندان این کشور را متوقف کند.

کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و اردن و دیگر رژیم های دیکتاتوری عرب نسبت به قتل عام در لیبی سکوت اختیار کرده اند و تاکنون واکنشی نشان نداده اند.

اتحادیه عرب

یکی از مسئولان خارجه اتحادیه عرب نیز اعلام کرد که این اتحادیه امروز سه شنبه نشست فوق العاده ای را برای بررسی تحولات لیبی برگزار خواهد کرد.

سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفرانس اسلامی نیز در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از اوضاع لیبی اعلام کرد که تنها از طریق اصلاحات گسترده می توان بر چالش های فرا رو در زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فائق آمد.

اخوان المسلمین

گروه اخوان المسلمین مصر نیز در بیانیه ای حملات وحشیانه علیه مردم لیبی که خواهان احقاق حقوق خود و تغییر رژیم دیکتاتوری 42 ساله معمر القذافی هستند را محکوم کرد.

در ادامه بیانیه رژیم لیبی یک رژیم وحشی و سفاک توصیف شده است که هیچ ارزشی برای خون شهروندان خود قائل نیست و به ترور مردم در زندان ها عادت کرده است.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: رژیم لیبی هر چقدر در فعالیت رسانه های گروهی و اینترنت اختلال ایجاد کند و مانع از پوشش خبری و تصویری جنایات خود شود روزی همچون دیکتاتورهای مصر و تونس رسوا خواهد شد.

شیخ قرضاوی

"شیخ یوسف القرضاوی" نیز از تمامی ملت ها و کشورهای عربی خواست که از مردم لیبی حمایت کنند. احمد الطیب شیخ الازهر از تمامی علما، حکام و عقلا خواست که به هر طریق ممکن قتل عام مردم در لیبی را متوقف کنند.

جبهه عمل اسلامی اردن

جبهه عمل اسلامی اردن نیز برپایی تظاهرات برای احقاق حقوق مشروع ملت را امری واجب دانست.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد: 747 سازمان و نهاد مدنی 15 کشور عربی طی صدور بیانیه ای سرکوب قیام مردمی بحرین، یمن به ویژه لیبی را محکوم کردند.

در این بیانیه نسبت به وقوع جنگ داخلی و شعله ورشدن آتش اختلافات طائفه ای و مذهبی در کشورهای عربی هشدار داده شده است.

سازمان ملل

"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد نیز اظهار داشت که معمر القذافی رهبر لیبی باید فورا به قلع و قمع مردم پایان دهد و با نمایندگان ملت و احزاب مخالف وارد گفتگو شود.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه کشتار شهروندان لیبی را محکوم کرد و اتخاذ راه حل سیاسی برای حل بحران کنونی این کشور و تحقق خواسته های مردمی را خواستار شد.

ترکیه

"عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه نیز به راه افتادن حمام خون در لیبی را شدیدا محکوم کرد و اظهار داشت که سران این کشور باید در برابر خواسته های ملت تسلیم شوند.

وی در ادامه تاکید کرد که تمامی سران کشورها باید به اهداف و خواسته های ملت هایشان گوش فرادهند.

آمریکا

"هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا که کشورش تاکنون درباره وقایع خونین لیبی سکوت کرده بود اظهار داشت که واشنگتن نیز همچون جامعه جهانی قتل عام مردم لیبی را محکوم می کند.

وی افزود: دولت لیبی باید به حقوق شهروندان از جمله آزادی بیان و برپایی تجمعات و راهپیمایی احترام بگذارد.

ناتو



رویترز نیز به نقل از "راسموسن" دبیر کل ناتو خشونت علیه تظاهرات کنندگان لیبیایی که برای تحقق آرمان هایشان تلاش می کنند را محکوم کرد.

وی خاطرنشان کرد که سران کشورها نمی توانند به مدت طولانی اراده ملت ها را نادیده بگیرند زیرا تمایل به آزادی در نهاد هر انسانی نهفته است.

نکته قابل تامل این است که در میان کشورهای عربی تنها قطر واکنش رسمی نسبت به وقایع لیبی نشان داده است و کشورهایی همچون عربستان و اردن که پس از انقلاب مصر و تونس به شدت از سرنگونی رژیم های عربی یکی پس از دیگری واهمه دارند سکوت کرده اند.

در این میان از خاندان آل سعود در عربستان که همواره پناهگاه دیکتاتورهای عربی همچون "زین العابدین بن علی" رئیس جمهور مخلوع تونس بوده است نباید انتظار واکنش داشت اما در مورد اردن که از زمان فراگیر شدن موج تغییر در ملت های عرب طی 2 ماه گذشته ژست اصلاح طلبانه به خود گرفته است چنین سکوتی شک برانگیز است و این مسئله را بیش از پیش ثابت می کند که تمامی سران عرب علیرغم اقدامات متظاهرانه آنهم در راستای حفظ رژیم های دیکتاتوری خود شیوه های یکسانی دارند و در صورت مهار نشدن قیام ملت هایشان از هر روشی حتی حمله هوایی و قتل عام به طور وحشیانه دریغ نخواهند کرد.

---------------

سمیه خمارباقی