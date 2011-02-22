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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

موسیقی ترکمن در جشنواره بین المللی فجر طنین انداز می شود

موسیقی ترکمن در جشنواره بین المللی فجر طنین انداز می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: موسیقی ترکمن در جشنواره بین المللی موسیقی فجر استان طنین انداز می شود.

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اجرای موسیقی ترکمن از برنامه های بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در استان است.

وی اظهار داشت: استان گلستان برای اولین سال میزبان جشنواره موسیقی فجر در گستره بین المللی است.

امامی افزود: در دو جشنواره فیلم و تئاتر فجر با سیل جمعیت و مشتاقان به برنامه های فرهنگی و هنری روبه رو بودیم که امیدواریم در بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر این استقبال را شاهد باشیم.
 
وی خاطرنشان کرد: پنج گروه، مهتاب رو از تهران، کوئینتت سازهای بادی برنجی از کشور اسلواکی، کر آوازی تهران، موسیقی ترکمن و آوای کتول از 2 تا 8 اسفند ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می روند.
 
معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان،‌ اعتماد معاونت امور هنری وزارت متبوع و دفتر موسیقی کشور را به خاطر میزبانی گرگان برای برگزاری این رخداد بزرگ را ارج نهاد.
 
بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجرشامگاه دوشنبه در گرگان آغاز شد.
 
کد مطلب 1258770

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