موسیقی ترکمن در جشنواره بین المللی فجر طنین انداز می شود

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اجرای موسیقی ترکمن از برنامه های بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در استان است.

وی اظهار داشت: استان گلستان برای اولین سال میزبان جشنواره موسیقی فجر در گستره بین المللی است.



امامی افزود: در دو جشنواره فیلم و تئاتر فجر با سیل جمعیت و مشتاقان به برنامه های فرهنگی و هنری روبه رو بودیم که امیدواریم در بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر این استقبال را شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: پنج گروه، مهتاب رو از تهران، کوئینتت سازهای بادی برنجی از کشور اسلواکی، کر آوازی تهران، موسیقی ترکمن و آوای کتول از 2 تا 8 اسفند ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می روند.



معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان،‌ اعتماد معاونت امور هنری وزارت متبوع و دفتر موسیقی کشور را به خاطر میزبانی گرگان برای برگزاری این رخداد بزرگ را ارج نهاد.



بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجرشامگاه دوشنبه در گرگان آغاز شد.

