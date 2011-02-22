راز چگونگی تشکیل منظومه های سیاره ای کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه ماکس پلانک آلمان و رصدخانه ملی ژاپن با استفاده از دوربین HiCIAO تلسکوپ "سوبارو" در هاوایی موفق شدند تصاویری را از حلقه تشکیل دهنده سیارات با جزئیات بسیار بالایی به دست آورند.

مطالعات اخیری که از جنبه تئوریک و یا رصدهای مستقیم انجام شده است اطلاعات چشمگیری را درباره قالب ریزی حلقه های سیاره ساز ارائه کرده اند.

برپایه آگاهیهای فعلی، سیاره از حلقه هایی از گاز و گرد و غباری که در اطراف ستارگان جوان می چرخند تشکیل می شوند.

اکنون رصدهای تلسکوپ سوبارو توانسته است در قالب دو تحقیق مجزا جزئیات بسیار جدید و جالبی را درباره تشکیل منظومه های سیاره ای ارائه کند.

در تحقیق اول، ستاره LkCa 15 مورد بررسی قرار گرفت. LkCa 15 یک ستاره جوان با سن چند میلیون سال است که در فاصله 450 سال نوری در صورت فلکی ثور واقع شده است.

حلقه سیاره ساز به دور ستاره LkCa 15

رصدهای پیشین در طیف مادون قرمز توانسته بود حضور یک خلاء وسیع را در مرکز حلقه سیاره ساز اطراف این ستاره نشان دهد.

اکنون این تصاویر جدید یک نور درخشان قوی را در سطح حلقه نشان می دهند و به روشی واضح این فضای خلاء را آشکار می کند.

همچنین نشان می دهد که این "شکاف" وسیع که می تواند محتوی یک منظومه خورشیدی باشد، یک شکل بیضوی دارد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "محتمل ترین توضیح برای شکاف در حلقه LkCa 15 و شکل نامتقارن آن این است که یک یا چند سیاره که به تازگی شکل گرفته اند به دور گاز و گرد و غبار مدارهای خود پیچیده شده اند. ما هنوز نمی توانیم مستقیما سیارات درحال شکل گیری را رصد کنیم، اما می توانیم به زودی اطلاعات جدیدی درباره آنها کسب کنیم."

براساس گزارش اسپیس دیلی، تحقیقات دوم بر روی ستاره AB در فاصله 470 سال نوری از زمین در صورت فلکی ارابه ران انجام شده است.

حلقه سیاره ساز به دور ستاره AB

این تصاویر حلقه هایی از ماده را نشان می دهند که نسبت به استوای سیاره یک زاویه انحراف دارند و در این مورد نیز حلقه سیاره ساز نسبت به ستاره خود شکلی نامتقارن دارند.

به گفته ستاره شناسان، این شکل نامتقارن نشان می دهد که حداقل یک سیاره عظیم در این حلقه شکل گرفته است.