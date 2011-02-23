علم اخلاق در جامعه ما رشد مطلوبی نداشته است

دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فلسفه اخلاق و نقش آن در سامان‌مند کردن زندگی روزمره ااظهار داشت: فلسفه اخلاق یکی از شاخه‎های فلسفی است که رفتارهای انسانی را مورد بحث قرار می‎دهد. اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است، بنوعی در پاسخ به خوب و بد زندگی و سعادت انسان شکل گرفته که این به جهان بینی انسانها برمی‎گردد. درطول تاریخ هریک از جهان بینی‎های اسلامی، مسیحی و یونان باستان و دنیای امروز پاسخهای خود را از نوع زندگی در فلسفه اخلاق داشته‌اند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: برای مثال افلاطون سعادت را در رابطه با آگاهی می‎بیند. فلسفه اخلاق افلاطون درواقع همان مُثل افلاطونی است. ارسطو نیز حدوسط و اعتدال را سعادت معرفی می‎کند و درچهار اصل عفت، عدالت، شجاعت و علم و دانش، عدالت را محور اصلی معرفی می‎کند.

ثقفی تأکید کرد: در اسلام هم بر اعتدال تأکید شده و اصل استقامت و کرامت ذاتی و تقوا و پرهیزکاری و اصل هجرت اینکه آدمی باید مدام در تلاش و کوشش باشد از مباحث مهم فلسفه اخلاق اسلامی است. فلسفه اخلاق در مسیحیت هم مبتنی بر رحمت و گذشت است.

وی افزود: در دوره بعد از رنسانس فلسفه اخلاق کانت هم مبتنی بر احساس مسئولیت و مکلف بودن انسان است یعنی انسان وظیفه خود را در قبال دیگران و امور مختلف انجام می‎دهد این امر اخلاقی است. البته در اسلام به نیت خیلی اهمیت می‎دهند ولی در فلسفه‎های جدید به اثر و نتیجه کار بها می‎دهند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه دین در مورد ارتباط فرااخلاق و زندگی عادی نیز گفت: تحلیل مفاهیم اخلاقی فرااخلاق است و معیار این مفاهیم از جمله خوب و بد و زشتی در اسلام برمبنای عقلانیت است. اصل مهم صداقت و نبود دروغ یک اصل عقلانی است و هر روشی که عقلانی باشد پسندیده و اخلاقی محسوب می شود.

ثقفی در مورد رشد تفکر منسجم و فلسفی اخلاق اظهارداشت: متأسفانه در تمدن اسلامی با اینکه در قرآن کریم و روایات و احادیث براصول اخلاقی و رعایت آن تأکید بسیاری آمده است، علم اخلاق رشد نکرد. چراکه فلسفه اخلاق بصورت مدون و منظم آن از یونان وارد تمدن اسلامی شد .