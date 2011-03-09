ساخت دستگاهی جدید برای تولید ابزارهای چوبی

غلامرضا کریمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: با این دستگاه می توان هر نوع شیاری را بدون دخالت دست بر روی چوب ایجاد کرد.



وی یادآور شد: چوب توسط خود دستگاه بدون دخالت دست در درون دستگاه قرار داده می شود که این امر ایمنی در محیط کار را تا 100 درصد افزایش می دهد.

مجری طرح با اشاره به کارایی های دستگاه تولید شده، اظهار داشت:‌ تولید انواع ابزار، ‌زوار پروفیلی چوب و MDF بدون محدودیت طولی، ایجاد انواع شیار و ابزار با دقت بالا بر روی انواع چوب از قبیل گردو،‌ افرا و ‌راش، ‌سنباده زنی به صورت افقی و عمودی، رنده کاری به صورت عمودی تا ارتفاع 14 سانتیمتر، سوهان کاری بر روی انواع چوبهای مختلف و ‌قابلیت تنظیم تیغه دستگاه جهت انواع کار از صفر درجه تا 35 درجه از جمله قابلیت های این دستگاه است.



این محقق با اشاره به مشخصات فنی این دستگاه اظهار داشت: دستگاه ساخته شده توسط غلطک، موتور و زنجیرها می چرخد و به صورت خودکار ابزار مورد نظر را تولید می کند بازدهی کار دستگاه فرز خودکار چند منظوره 2 متر در مدت 32 ثانیه است.