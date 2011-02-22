بمباران مردم لیبی با جنگنده های اسرائیلی/ مزدوران قذافی مافیایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شاهد عینی در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: پایتخت لیبی در این روزها به شدت توسط جنگنده های اف 16 اسرائیلی بمباران می شود.

وی تاکید کرد: این جنگنده ها از پایگاههایی در خارج از لیبی به پرواز در می آیند و به سوی مردم موشک شلیک می کنند.

این شاهد عینی با اشاره به اینکه در حال حاضر اجساد مردم لیبی در خیابانهای طرابلس بر زمین نقش بسته است، افزود: تعداد قربانیان در شهرهای لیبی رو به افزایش نهاده و قابل شمارش نیستند.

وی افزود: در بین نیروهای مزدوری که با حمایت مالی قذافی مردم را هدف قرار می دهند، یهودیان "فلاشمورا" و برخی از وابستگان به مافیای ایتالیا حضور دارند.

در همین حال برخی منابع اطلاعاتی اعلام می کنند که معمر قذافی هم اکنون در لیبی حضور ندارد و این کشور را ترک کرده است.