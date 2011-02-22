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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

بخش دانشجویان غیر‌تئاتری/

شفیعی و باقری داوران تئاتر دانشگاهی شدند

شفیعی و باقری داوران تئاتر دانشگاهی شدند

اعضای هیئت داوران بخش مسابقه صحنه‌ای چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ویژه دانشجویان سایر رشته‌ها (غیر تئاتری) در شهرستان‌ها معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل شفیعی، فارس باقری و علیرضا همتیان به عنوان اعضای هیئت داوری بخش مسابقه صحنه‌ای چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ویژه دانشجویان سایر رشته‌ها (غیر تئاتری) در شهرستان‌ها معرفی شدند.

جشنواره سراسری تئاتر دانشگاهی با حضور 19 گروه از 13 استان کشور و به همت اداره ‌کل امور فرهنگی وزارت علوم به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار می‌شود. برگزاری جلسات نقد و بررسی با حضور رحیم عبدالرحیم‌زاده و مهدی نصیری، همچنین کارگاههای آموزشی نمایشنامه نویسی و بازیگری با حضور فارس باقری و محمود فتح‌الهی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

بخش مسابقه صحنه‌ای جشنواره تئاتر دانشگاهی ویژه دانشجویان سایر رشته‌ها (غیر تئاتری) در شهرستان‌ها به صورت کشوری از 30 بهمن تا پنج اسفندماه امسال در شهر زنجان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1258781

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