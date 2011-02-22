حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: فردا چهارشنبه 4 اسفندماه از دو پروژه ابررانش در دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان طی مراسمی رونمایی می شود.

وی با اشاره به نحوه برگزاری مراسم رونمایی توضیح داد: به طور همزمان و به صورت ویدئو کنفرانس توسط هیئت دولت و با حضور رئیس جمهور از این پروژه ها رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابر رایانه، رایانه ای است که از نظر ظرفیت پردازش و سرعت محاسبه از دیگر کامپیوترها قوی تر عمل می کند.



ابر رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای توان گرافیکی 32 هزار میلیارد عملیات در ثانیه، توان پردازشی 34 میلیارد عملیات در ثانیه و سرعتی برابر 40 گیگابایت است. این ابررایانه قابلیت پردازش و محاسبات داده ها در حوزه های متنوعی از هواشناسی تا صنایع مختلف را دارد. قرار است این ابررایانه جزء 500 ابر رایانه دنیا قرار گیرد.