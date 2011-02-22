200 عضو شورای حل اختلاف گلستان فاقد بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری صبح سه شنبه در نشست این معاونت افزود: در قانون عضویت اعضای شورای حل اختلاف افتخاری تعریف شده است.

وی با بیان این که محقق شدن این امر کمک نمایندگان مردم در مجلس را می طلبد از نمایندگان استان خواست در صحن علنی مجلس در تصویب قوانین و مقررات نسبت به تعیین تکلیف و شرایط جذب دبیران شورای حل اختلاف و افزایش اعتبارات این نهاد نگاه مثبتی داشته باشند.

وی در ادامه با انتقاد از در نظر نگرفتن شرایط شهرستان ها در تصویب قوانین گفت: در دستورالعمل جدید حداقل سن و تحصیلات برای افراد در شهرها لیسانس در نظر گرفته شده است که پیدا کردن افرادی با این شرایط در شهرها و بخش های کوچک مشکل است.

جعفری تصریح کرد: اعمال محدودیت سنی و تحصیلات برای عضویت افراد در شعب شورای حل اختلاف در استان های کوچکی مانند گلستان سبب خروج نیروهای توانمند در امر سازش از شورا و مواجه شدن شعب با کمبود اعضای واجد شرایط و بسته شدن دست شورا برای اجرای کارهای سازشی در پرونده ها شده است.

900 تن عضو شورای حل اختلاف استان گلستان هستند که سالانه بیش از یکصد هزار پرونده را بررسی و مختومه می کنند.