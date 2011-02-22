۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

مجموعه گفتگوهای خرازی با محمد ارکون منتشر می‌شود

مجموعه گفتگوهای سید محمد صادق خرازی سفیر سابق ایران در فرانسه و سازمان ملل متحد با محمد ارکون فیلسوف الجزایری از سوی انتشارات هرمس منتشر می‌شود.

سید محمد صادق خرازی سفیر سابق ایران در سازمان ملل و فرانسه در حاشیه مراسم نکوداشت وی در شهر کتاب با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مجموعه گفتگوهای من با محمد ارکون فیلسوف الجزایری ترجمه شده و از سوی انتشارات هرمس منتشر خواهد شد.

وی افزود: در این مجموعه گفتگوها، علاوه بر ارکون با آدونیس شاعر معروف عرب و رشدی راشد استاد ممتاز تاریخ علم در مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه نیز گفتگوهایی صورت گرفته است.

معاون پژوهشی و آموزشی پیشین وزارت امورخارجه در ادامه با اشاره به محورهای گفتگو گفت: موضوعاتی که در این گفتگوها مورد توجه بوده، متنوع و گوناگون هستند. موضوعاتی چون فلسفه، مسائل اجتماعی، تاریخ و دین در این گفتگوها مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این گفتگوها حوزه‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که تخصص اصلی شما به شمار می‌رود نیز مورد توجه بوده اظهار داشت: خیر. در این گفتگوها، این موضوعات مورد بحث نبوده و موضوعات کلی و متنوع محور و موضوع بحث و گفتگو با این اندیشمندان و متفکران بوده است.

خرازی در پایان یادآور شد: این مجموعه از سوی انتشارات هرمس در سال 1391 منتشر خواهد شد و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

