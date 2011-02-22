گسترش دامنه کشتار غیرمجاز دام در ایلام نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی صبح سه شنبه در جلسه شورای سلامت استان که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: گسترش دامنه کشتار غیر مجاز دام در استان و عرضه بدون نظارت این محصول دامی بسیار نگران کننده است .

وی اظهار داشت: ادامه این روند باعث تعطیلی کشتارگاه دام در ایلام که 100 نفر درآن شاغل هستند، می شود.

وی افزود: برای ساخت کشتارگاه ذبح دام در ایلام بیش از چند میلیارد از بودجه بیت المال صرف شده و باید با ساز و کارهای لازم حفظ و تقویت شود .

وی تصریح کرد: امنیت و سلامت دو مقوله بسیار مهم در جامعه محسوب می شود و شورای سلامت استان باید با ارائه طرحی نو، راهکاری مناسب جهت مدیریت عرضه گوشت دامی در سطح استان ارائه کند.

این مسئول بیان کرد: مصوبات شورای سلامت باید ضمانت اجرایی داشته باشد و در حوزه های مختلف این شورا به اطلاع رسانی فراگیر برای ارتقا بهداشت جامعه بالاخص در حوزه تغذیه و غذا بپردازد .

رحمانی گفت: در مناطقی که اقدام به کشتار غیر مجاز دام می شود، حریم جاده ها بسیار شلوغ و مخاطره آمیز می گردد که تا کنون تلفات جانی نیز بوقوع پیوسته است .

وی از کلیه متولیان امر خواست تا موضوع را به صورت جدی مدیریت نمایند و بنحوی موضوع را دنبال کنند که اگر در جاهایی می شود نظارت بهداشتی را اعمال کرد،ف ضای ذبح دام، تحت نظارت دستگاه های مسئول انجام شود .

این مسئول تأکید کرد: برای مدیریت نمودن موضوع کشتار دام در سطح استان، قائل به برخوردهای قضائی نیستیم اما باید با فرهنگ سازی عمومی و مستند سازی آسیب هایی که از ناحیه مصرف گوشت غیر مجاز در بیمارستانها، مشاهده می شود مردم را در جریان خطر واقعی مصرف این فرآورده بگذارند .

وی پایین آمدن آمار کشتار دام در کشتارگاه بزرگ و صنعتی ایلام و همچنین تعطیلی برخی از واحدهای مجاز قصابی در داخل شهر را بسیار حائز اهمیت دانست که باید برای برون رفت از این موضوع تدابیر فوری اندیشیده شود.

در ابتدا این جلسه دکتر ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، دکتر پیرانی مدیر کل دامپزشکی استان، نماینده فرمانداریهای ایلام، شیروان چرداول، ایوان و برخی از مسئولین و کارشناسان حوزه بهداشت استان به بیان دغدغه ها و راهکارهای خود برای برون رفت از این موضوع و جلوگیری از ادامه روند رو به رشد کشتار غیر مجاز دام در استان پرداختند .