افزایش 7.8 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال آینده

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 900 میلیارد تومان از این بودجه برای اعتبارات عمرانی و 149 میلیارد دیگر برای امور مربوط به تملک و دارایی آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه بخشی از بودجه امسال آموزش و پرورش به مباحث رفاهی فرهنگیان همچون بیمه طلایی اختصاص یافته است، گفت: مابقی بودجه امسال مربوط به امور جاری آموزش و پرورش می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش به همراه وزارت علوم از روز یکشنبه در کمیسیون آموزش و تحقیقات آغاز شده و امروز نیز ادامه آن بررسی می شود.