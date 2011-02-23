  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

اختصاصی مهر/

افزایش 7.8 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال آینده

افزایش 7.8 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال آینده

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از افزایش 7.8 درصدی بودجه آموزش و پرورش در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: بودجه سال جاری آموزش و پرورش 11 هزار و 421 میلیارد و 940 میلیون تومان بوده است.

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 900 میلیارد تومان از این بودجه برای اعتبارات عمرانی و 149 میلیارد دیگر برای امور مربوط به تملک و دارایی آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه بخشی از بودجه امسال آموزش و پرورش به مباحث رفاهی فرهنگیان همچون بیمه طلایی اختصاص یافته است، گفت: مابقی بودجه امسال مربوط به امور جاری آموزش و پرورش می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش به همراه وزارت علوم از روز یکشنبه در کمیسیون آموزش و تحقیقات آغاز شده و امروز نیز ادامه آن بررسی می شود.

کد مطلب 1258797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها