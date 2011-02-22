سرهنگ محمود صادقی در حاشیه افتتاح مرکز صدور اسناد الکترونیکی نیروی انتظامی در شهرستان شهریار گفت: ‌از امروز که مرکز صدور گذرنامه های الکترونیکی افتتاح شد دیگر گذرنامه های غیر الکترونیکی صادر نمی شود، مگر در خواست هایی که در سیستم ثبت شده باشند.



وی افزود : گذرنامه های الکترونیکی برای هرنفر متقاضی صادر می شود و شرایط و محدودیت سنی نیز ندارد.

رئیس اداره کل گذرنامه و اتباع خارجه نیروی انتظامی اضافه کرد: برای صدور این نوع از گذرنامه باید مدارک مورد نیاز آن ارایه شود و هزینه گذرنامه برای افراد زیر 18 سال 50 درصد زیر قیمت خواهد بود.

سرهنگ محمود صادقی با اشاره به اینکه هزینه صدور گذرنامه برای افراد بالای 18 سال 500 هزار ریال است افزود:‌ گذرنامه های دارای اعتبار تا زمان انقضا‌ی تاریخ آن قابل استفاده خواهد بود.

وی اظهار داشت: درنگهداری گذرنامه های الکترونیکی باید تلاشهای ویژه ای صورت گیرد و در صورت مخدوش شدن و تا خوردن قابل استفاده نخواهد بود.

