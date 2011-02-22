کنسرت ارکستر سمفونیک تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در اولین روز بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر به اجرای آثاری از آهنگسازان موسیقی کلاسیک از جمله چایکوفسکی، باروک و سیبیلیوس اختصاص داشت.

در بخش نخست این اجرا کنسرتو پیانو اثر چایکوفسکی با تکنوازی ساز پیانو توسط امیر مهیار مرادی در سه موومان به روی صحنه رفت.

پس از پایان این قطعه، حاضرین در تالار وحدت برای استراحت 15 دقیقه ای سالن را ترک کردند؛ بخش دوم این کنسرت با اجرای اورتور" اگمونت" (اپوس شماره 84) اثر بتهوون آغاز شد و با اجرای قطعات "فینلاندیا" اثر سیبیلیوس و قطعه "رقص فولک" ار آثار باروک با تنظیمی ار شهرداد روحانی به پایان رسید.

پس از پایان این قطعه اعضای ارکستر سمفونیک صحنه را ترک کردند اما درپی تشویق های حاضرین در تالار وحدت بار دیگر به روی صحنه آمدند و قطعه دیگری ازچایکوفسکی آهنگساز روسی با عنوان "مارش اسلاو" را اجرا کردند.

در حاشیه

-در جدول زمان بندی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر ساعت آخرین اجراها در تمام سالن های برگزاری کنسرت 21 عنوان شده است اما تمام کنسرت ها راس ساعت 21:30 با نیم ساعت تاخیر آغاز شد که اجرای ارکسترسمفونیک تهران نیز از این قاعده مستثنی نبود.

- رنگ آبی صحنه و قرار گرفتن پوستر جشنواره موسیقی فجر در انتهای صحنه رنگ بندی زیبایی را به تالار وحدت بخشیده بود که این رنگ بندی با شنیدن کنسرتو پیانو اثر چایکوفسکی زیبایی دلنشینی ایجاد می کرد.