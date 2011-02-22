نخستین کتاب خاطرات شفاهی رزمندگان گیلان تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورحلم در مورد این کتاب گفت: "یک وجب و چهار انگشت" خاطرات شفاهی اسیر آزاده عظیم حقی است که از کودکی ایشان شروع می شود و تا تمام شدن دوران اسارت ادامه پیدا می کند.

وی ادامه داد: بخش اول کتاب در مورد کودکی ایشان در شهر کومله از توابع لنگرود و آمیخته با کار کشاورزی، شالی کاری و چایکاری و بعد هم اتفافات اوایل انقلاب در شهر کومله است.

پورحلم افزود: بخش دوم کتاب در مورد جنگ و اعزام ایشان به عنوان بسیجی است که ایشان رضایتنامه جعلی از پدر و مادر دریافت می کند و اعزام جبهه ها می شود و در عملیات کربلای 5 اسیر می شود.

معاون حوزه هنری گیلان ادامه داد: بقیه اتفاقات کتاب هم خاطرات دوران اسارت ایشان در تکریت عراق است که این خاطرات بسیار جالب است و از سال 66 شروع می شود و تا 69 سال که به وطن برمی‌گردد، ادامه پیدا می کند.

پورحلم در مورد اینکه برای صحت و سقم این خاطرات به چه منابعی رجوع کرده گفت: خاطرات شفاهی به گونه ای است که بعضا تناقضهایی در بیان خاطرات مشاهده می شود که برای همین من از پژوهش میدانی استفاده کردم و به سراغ دیگر همرزمان ایشان رفتم و با انها هم در مورد خاطرات مصاحبه هایی انجام دادم.

وی در مورد چرایی نوشتن کتاب هم گفت: واقعیت امر این است که در حوزه هنری استان گیلان در مورد تاریخ شفاهی رزمندگان کار نشده بود و لذا به عنوان معاون حوزه هنری گیلان راغب شدم برای اولین بار این کار را انجام دهم که خدا را شکر نتیجه خوبی هم داد.

کتاب "یک وجب و چهار انگشت" تدوین محمد پرحلم تولید حوزه هنری استان گیلان است که در 336 صفحه،قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه از سوی سوره مهر منتشر شده است.