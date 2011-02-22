اعتبار احداث و تکمیل 26 پروژه عمرانی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جلسه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز هشت پروژه مدرسه سازی در مناطق دور افتاده استان، هشت پروژه تکمیل و احداث کانالهای انتقال آب زراعی و تکمیل طرح ساماندهی گلزار شهدای شهرهای ماکو، شوط، میاندوآب ، پیرانشهر، نقده و چالداران تصویب شد.

همچنین در این جلسه طرح احداث سد دیر علی سلماس و موزه آب ارومیه نیز به تصویب اعضای جلسه رسید.

در ادامه این جلسه 12 میلیارد و 800 میلیون ریال برای ساخت مدرسه متوسطه شبانه روزی دخترانه شهید عراقی تکاب در زمینی به مساحت دو هزار و 360 مترمربع و زیر بنایی یکهزار و 731 مترمربع فضای آموزشی در مدت دو سال احداث شود اختصاص یافت.