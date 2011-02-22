  1. استانها
  2. اصفهان
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

تیم فوتسال ایران قدرتمند است

تیم فوتسال ایران قدرتمند است

اصفهان - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم ملی فوتسال برزیل گفت: ذهنیت خوبی از تیم ملی ایران داریم و این تیم را قدرتمند می دانم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پسندف شوماخر صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: تاکنون برای تیم ملی برزیل 97 بازی ملی انجام داده ام و از اینکه در مقابل تیم ملی ایران بازی می کنم بسیار خوشحالم، همواره بازیهای تیم ملی ایران را تماشا کرده ام و می دانم بازیکنان با استعدادی دارید.

وی ادامه داد: به طور یقین بازی آسانی در اصفهان نخواهیم داشت اما هدف اصلی این است بتوانیم خواسته های مربی خود را در زمین پیاده کنیم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال برزیل با بیان اینکه بازی با ایران بازی سنگینی خواهد بود، افزود: شاید در نخستین دیدار برابر ایران نتوانیم بازی اصلی خود را انجام دهیم چراکه تطبیق با ساعت ایران کمی زمان بر است اما در دیدارهای دوم و سوم می توانیم با آمادگی کامل به میدان برویم.

کد مطلب 1258804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها