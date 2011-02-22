۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

د اندونزی برگزار شد/

نشست آسه آن برای رفع اختلافات تایلند و کامبوج

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در آستانه جلسه وزرای کشورهای آسه آن در اندونزی برای حل و فصل اختلافات مرزی تایلند و کامبوج، نخست وزیر کامبوج از طرح پیشنهادی تایلند مبنی بر حضور ناظران اندونزیایی در منطقه مرزی دو کشور استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پنوم پن پست، هور نامهونگ گفت: تمایل تایلند برای حضور ناظران بین المللی در منطقه مرزی نتیجه تلاش و درخواست کامبوج مبنی بر دعوت از سازمانهای خارجی برای نظارت بر آتش بس میان دو کشور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل بوده است. 

وی ادامه داد: امضای توافقنامه برای ایجاد آتش بس اتفاق خوبی خواهد بود اما بهترین گزینه برای ما حضور ناظران در منطقه برای کنترل آتش بس است.
 
هور نامهونگ افزود : با توجه به اعتبار و قدرت نفوذ آسه آن در سیاستهای منطقه و حتی جهان من بسیار به تصمیم این اتحادیه و اجرای حتمی آن در آینده خوشبین هستم.
 
جلسه آسه آن امروز در جاکارتا با حضور وزاری خارجه کشورهای عضو در حالی برگذار می شود که تایلند و کامبوج از روز شنبه با آتش بس تا قبل از این نشست به توافق رسیدند.

 فیلیپین، اندونزی، سنگاپور، مالزی، برونئی دارالسلام، تایلند، کامبوج، ویتنام، لائوس و میانمار 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا "آسه آن" هستند.
 
حملات توپخانه ای نیروهای تایلند و کامبوج طی ماه جاری در منطقه مرزی دو کشور در نزدیکی معبد پریا ویهر تا به امروز حداقل ده کشته و تعداد زیادی زخمی و مجروح به جا گذاشته است.
 
