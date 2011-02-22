نشست آسه آن برای رفع اختلافات تایلند و کامبوج

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پنوم پن پست، هور نامهونگ گفت: تمایل تایلند برای حضور ناظران بین المللی در منطقه مرزی نتیجه تلاش و درخواست کامبوج مبنی بر دعوت از سازمانهای خارجی برای نظارت بر آتش بس میان دو کشور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل بوده است.

وی ادامه داد: امضای توافقنامه برای ایجاد آتش بس اتفاق خوبی خواهد بود اما بهترین گزینه برای ما حضور ناظران در منطقه برای کنترل آتش بس است.

هور نامهونگ افزود : با توجه به اعتبار و قدرت نفوذ آسه آن در سیاستهای منطقه و حتی جهان من بسیار به تصمیم این اتحادیه و اجرای حتمی آن در آینده خوشبین هستم.

جلسه آسه آن امروز در جاکارتا با حضور وزاری خارجه کشورهای عضو در حالی برگذار می شود که تایلند و کامبوج از روز شنبه با آتش بس تا قبل از این نشست به توافق رسیدند.



فیلیپین، اندونزی، سنگاپور، مالزی، برونئی دارالسلام، تایلند، کامبوج، ویتنام، لائوس و میانمار 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا "آسه آن" هستند.

حملات توپخانه ای نیروهای تایلند و کامبوج طی ماه جاری در منطقه مرزی دو کشور در نزدیکی معبد پریا ویهر تا به امروز حداقل ده کشته و تعداد زیادی زخمی و مجروح به جا گذاشته است.

