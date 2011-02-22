صحنه ای نادر از طبیعت/ تصاویر دیدنی یک پلیکان در حال شکار مرغ دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیکانها معمولا ماهی می خورند، آنهم بر روی زمین نه درحال پرواز. هرچند حتی در حیات وحش نیز می توان از قوانین سرپیچی کرد و دست به کارهایی زد که عجیب باشند.

اما زمانی که یک پلیکان سعی می کند برخلاف قوانین طبیعت عمل کند و برای مثال یک مرغ دریایی را آنهم در حال پرواز بخورد فقط کمبود یک عکاس احساس می شود که این صحنه نادر را در قاب تصویر خود جاودانه کند.

این تصاویر که توسط یک عکاس 35 ساله به نام "یوری بلیاف" گرفته شده اند یک مرغ دریایی را نشان می دهند که در جستجوی غذا درحال پرواز است اما خودش در خطر تبدیل شدن به ناهار یک پلیکان گرسنه قرار می گیرد.

براساس گزارش لارپوبلیکا، پلیکان وسط آسمان دهانش را باز می کند تا مرغ دریایی را ببلعد، اما مرغ دریایی به طور شگفت انگیزی از مهلکه نجات می یابد و فرار می کند.

سال گذشته نیز در پارک سنت جیمز لندن تصاویری به ثبت رسید که در آنها یک پلیکان حریص یک کبوتر را با نوک بزرگ خود شکار کرده و شروع به بلعیدن کرد. ناگهان کبوتر برای چند ثانیه فرصت فرار پیدا کرد اما به سادگی داخل نوک پلیکان نشست و از مناظر اطراف لذت برد. به این ترتیب تنها شانس فرار خود را از دست می داد و خورده شد.

دهانی که به اندازه یک مرغ دریایی باز می شوند

اما مرغ دریایی به طرز شگفت انگیزی از مهلکه می گیرد و تنها یک پر دم آن آماده فرود به دهان پلیکان است

حتی توسط انسانها محکوم می شود

و شرمنده و همچنان گرسنه به طرف آسمان پرواز می کند