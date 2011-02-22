"بوزون هیگز" دو سال دیگر کشف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات برخورد دهنده بزرگ هادرون به تازگی اعلام کردند که این دستگاه پنج میلیارد یورویی در انتهای سال جاری خاموش نشده و تا سال 2012 به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این تصمیم به آن معنی است که دانشمندان یک سال دیگر برای انجام آزمایشهای فیزیکی فرصت دارند در حالیکه هادرون با نیمی از انرژی اش در حال فعالیت است، پس از این دو سال و پیش از اینکه هادرون برای فعالیت در نهایت سطح انرژی خود دوباره روشن شود، برای 15 ماه خاموش خواهد شد.

انرژی پرتوهای هادرون برای سال 2011 در حدود 3.5 تریلیون الکترون ولت تعیین شده است در حالی که ساختار این برخورد دهنده به شکلی طراحی شده تا بتواند انرژی این پرتوها را تا هفت تریلیون الکترون ولت افزایش دهد. با این همه دانشمندان مصرانه باور دارند امکان کشف و دسترسی به برخی از اهداف این برخورد دهنده بزرگ، از قبیل کشف ذرات بوزون هیگز و یا اثبات نظریه اَبَرتقارنی در این سطح پایین از انرژی وجود دارد.

محققان روز گذشته 21 فوریه 2011 اعلام کردند امید دارند اطلاعاتی که تا انتهای سال جاری جمع آوری خواهند کرد به اندازه ای باشد تا بتوان با استفاده از آنها نظریه بوزون هیگز را اثبات کرده و یا رد کرد. آنها همچنین امیدوارند بتوانند اطلاعاتی را در رابطه با طبیعت ماده تاریک و یا حضور ابعاد اضافی به دست آورند.

"فلیسیتا پائوس" رئیس روابط بین الملل مرکز مطالعات اتمی سرن می گوید: "امیدواریم تا پایان سال جاری درباره بوزون هیگز حرفی برای زدن داشته باشیم. برخی از دانشمندان معتقدند موفق نشدن در یافتن بوزون هیگز از یافتن آن بسیار گیج کننده تر و دشوار تر است."

"نیکلاس هدلی" از دانشگاه مریلند و از اعضای تیم ردیاب "موان سولنوید" برخورد دهنده می گوید ندیدن بوزون هیگز می تواند بسیار هیجان انگیز باشد زیرا پدیده ای بسیار نوین و بدیع به جهان فیزیک معرفی می شود.

برخورد دهنده بزرگ هادرون در حال حاضر در کمترین سطح انرژی خود در فعالیت است اما در این شرایط نیز میزان انرژی آن سه برابر بیشتر از رکوردی است که تا به حال به ثبت رسیده است. این برخورد دهنده بزرگ از دو جهت متضاد پرتوهایی از پروتون را با سرعتی نزدیک به سرعت نور می تاباند که نتیجه آن برخورد پرتوها در انرژی بسیار عظیم خواهد بود.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، هدف نهایی شکل دادن به چنین برخوردی در سطح انرژی 14 تریلیون الکترون ولت است تا بتوان با کمک آن شرایطی که پس از انفجار بزرگ بر جهان حاکم بوده است را بازسازی کرد.