تنگناهای زمانی مجلس برای بررسی بودجه به دلیل تاخیر دولت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس ستار هدایتخواه نماینده مردم دنا با استناد به ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد که در طول تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته که بررسی بودجه حتی در شرایط جنگی نیز به پس از تعطیلات نوروز موکول شود.

وی اظهار داشت: اکنون که به دلایلی بودجه با تاخیر به مجلس ارائه شده است مردم از نمایندگان انتظار دارند پیش از آغاز سال جدید لایحه بودجه 90 بررسی و تصویب شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در آیین نامه داخلی مجلس در ماده 216 فرجه های زمانی برای کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق تعیین شده که رعایت آنها الزامی نیست و من پیشنهاد می کنم مجلس برای عمل کردن به بسته قانونی خود جلسات هفته آینده را تعطیل کند و صبح و عصر به بررسی بودجه در کمیسیون های تخصصی بپردازد.

هدایتخواه همچنین افزود: پیشنهاد من این است که کمیسیون تلفیق نیز در فاصله بررسی لایحه بودجه توسط کمیسیون های تخصصی بحث های مقدماتی را آغاز کند و در زمان 10 روزه جمع بندی لایحه بودجه انجام شده و به صحن علنی مجلس ارائه شود و در ادامه نیز نمایندگان مجلس در صحن علنی به صورت سه شیفت لایحه بودجه 90 را بررسی کرده و به دولت ارائه دهند.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر هدایتخواه گفت: این تذکر را وارد نمی دانم و بهتر بود پیشنهاد خود را به صورت مکتوب ارائه کنید.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: اراده همکاران استفاده حداکثری از وقت در چارچوب آیین نامه و حفظ مصالح کشور است.

وی گفت: اگر تنگناهای زمانی در بررسی لایحه بودجه در مجلس وجود دارد این مربوط به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه است و گرنه مشکلی متوجه نمایندگان نیست.