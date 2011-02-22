دهیاریهای گلستان تقویت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی صبح سه شنبه در همایش دهیاران بخش مرکزی آق قلا به فرایند شکل گیری دهیاری ها وفراز ونشیب های مختلف این نهاد تازه تأسیس در طول سال های گذشته اشاره کرد.

وی به تبیین رابطه دهیاری ها با دستگاه های اجرایی پرداخته وبرعزم جدی استانداری گلستان در تثبیت جایگاه دهیاران به عنوان مدیران روستاها تاکید کرد.

وی تصریح کرد: .وی در این راستا با اشاره به وظایف گسترده ومتعدد دهیاران ، از آنان خواست با اشرافیت کامل بر قوانین مربوطه وشرکت مؤثر در دوره های آموزشی، موقعیت وجایگاه نهاد دهیاری را ارتقا دهند.



مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی روابط میان دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها پرداخته و با اذعان به نقش وجایگاه نظارتی شوراها ، از اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواست با اشرافیت بیشتر برقوانین وشرح وظایف خود ، بعد نظارتی خویش را برعملکرد دهیاران بویژه در بحث اولویت ها و نحوه هزینه کرد بودجه مصوب بیشتر کند.



در این جلسه طاهر قربان دلیجه بخشدار مرکزی آق قلا نیز در سخنانی ضمن اشاره ای کوتاه به اقدامات ستادهای روستایی گرامیداشت دهه فجر در بخش مرکزی آق قلا ،از همکاری وهمراهی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستا ها با بخشداری در زمینه فراهم کردن امکانات لازم جهت حضورخود جوش روستاییان در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر وتشکر کرد.