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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

بیانچی:

مقابل تیم فوتسال ایران با ترکیب اصلی قرار می گیریم

مقابل تیم فوتسال ایران با ترکیب اصلی قرار می گیریم

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی برزیل از حضور تمام ستارگان این تیم به جز فالکائو در دیدار برابر تیم ملی ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مارکوس بیانچی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب که تیم ملی برزیل با ترکیب اصلی خود به اصفهان سفر کرده، افزود: تنها تغییر تیم ما نسبت به جام جهانی نبود فالکائواست ولی سایر بازیکنان اصلی تیم در این سفر ما را همراهی می کنند.

مارکوس بیانچی تیم ملی ایران را تیم بزرگی عنوان کرد و افزود: از قدرت تیم ملی فوتسال ایران به خوبی آگاهی داریم، این تیم در حال تغییر نسل بازیکنان خود است و این نسل تازه توانسته افتخارات بزرگی برای ایران به ارمغان بیاورد، در آخرین دیداری که با تیم ملی ایران برگزار کردیم تنها یک گل از این تیم دریافت کردیم و این نشان می دهد تیم ملی فوتسال ایران از قدرت بالایی برخوردار است.

وی اظهار امیدواری کرد دیدار تیمهای دوم و چهارم جهان که دیداری کلاسیک به حساب می آید، از زیباییهای فراوانی برخوردار باشد و تماشاگران نیز از دیدن آن لذت ببرند.

کد مطلب 1258812

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