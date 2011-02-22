مجلس نباید به خاطر تاخیر دولت در ارائه بودجه جلسات علنی را تعطیل کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه در تذکری آیین نامه ای با اشاره به تذکر ستار هدایتخواه نماینده مردم دنا مبنی بر اینکه جلسات علنی مجلس در هفته آینده تعطیل شود و به بودجه سال 90 سریعتر رسیدگی شود افزود: این نماینده مجلس درباره بررسی بودجه و تعطیلی مجلس به گونه ای سخن می گوید که گویی مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند که بررسی لایحه بودجه 90 را تا پایان سال جاری انجام دهند.

وی افزود: هیئت رئیسه مجلس مطمئنا برای نحوه رسیدگی به لایحه بودجه نقشه راه را ترسیم کرده و اگر این نقشه ترسیم نشده است بهتر است هر چه زودتر این کار را انجام دهند تا بودجه بر اساس آیین نامه مجلس پیش برود.

نماینده مردم سمنان گفت: دولت در ارائه بودجه به مجلس 75 روز تاخیر داشته است حال چرا نمایندگان جلسات علنی را که احتمال دارد طرح را لایحه مهمی در آن مطرح شود تعطیل کنند؟

کواکبیان ادامه داد: من معتقدم مردم از ما انتظار دارند بر اساس آیین نامه داخلی مجلس و قانون پیش برویم.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: آقای هدایتخواه منظورشان این نبود که اگر طرح یا لایحه مهمی به مجلس آمده است بررسی نشود.

وی ادامه داد: با توجه به تاخیر پیش آمده در ارائه بودجه مجلس باید تلاش کند که بتواند بر اساس آیین نامه پیش برود.