۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

شایسته ایرانی:

نمایشگاه "گلبرگ‌ها" می‌تواند راهنمای جریانی نو در عکاسی سینما باشد

بازیگر فیلم سینمایی "آینه‌های روبرو" در بازدید از نمایشگاه "گلبرگ‌ها" عنوان کرد نوعی زندگی را در عکس‌های پیام ایرایی دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شایسته ایرانی، بازیگر در بازدید از نمایشگاه عکس "گلبرگ‌ها" که پرتره‌هایی از بازیگران سینما و تئاتر و تلویزیون است، گفت: تا به حال نمایشگاه عکس زیاد رفته‌ام اما این نمایشگاه را بسیار متفاوت دیدم. کیفیت، خلاقیت در زاویه نگاه و در کل زنده بودن عکس‌ها از ویژگی‌های بارز کارهای پیام ایرایی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نوع نگاه ایرایی و ارتباط او با سوژه است که چنین همدلی و صمیمیتی را به بیننده منتقل می‌کند. من در این عکس‌ها نوعی جریان زندگی را می‌بینم که در یک لحظه ثبت شده است و این مانع تصنعی شدن عکس‌ها می‌شود.

ایرانی درباره جایگاه این نمایشگاه در عرصه سینما و تلویزیون کشور گفت: خیلی دوست دارم این روند، جایگاه درستی را کسب کند. عکاسانی که کارشان را تازه شروع کرده‌اند بتوانند این نوع نگاه را بیاموزند و لحظه‌ای به این فکر کنند که به هنرمندان می‌توان با نگاهی متفاوت نگریست.

وی در توصیف عکس‌های پیام ایرایی گفت: زنده بودن سوژه، اولین خصوصیتی است که بیننده را جذب می‌کند. فکر می‌کنم این هم نوعی زندگی مقابل دوربین و تماشاگر است. منتها این‌بار لحظه ثبت شده است و من میان آن تفاوتی با زندگی مقابل دوربین فیلمبرداری یا چشم تماشاگران نمی‌بینم و این نگاه می‌تواند ماندگار شود. امیدوارم پس از این نمایشگاه جریان نویی در عکاسی سینما ایجاد شود.

این بازیگر در پایان تصریح کرد: ایرایی عاشق کارش است و عکاسی تمام دغدغه زندگی‌اش. او برای کارش خیلی باحوصله و دقت، وقت می‌گذارد و این وسواس امروزه و در شرایطی که شتاب عنصر اصلی زندگی‌مان شده است، قابل احترام است.

نمایشگاه عکس "گلبرگ‌ها" تا چهارم اسفندماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان از ساعت 10 تا 20 برقرار است.

