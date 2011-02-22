به گزارش خبرگزاری مهر، شایسته ایرانی، بازیگر در بازدید از نمایشگاه عکس "گلبرگها" که پرترههایی از بازیگران سینما و تئاتر و تلویزیون است، گفت: تا به حال نمایشگاه عکس زیاد رفتهام اما این نمایشگاه را بسیار متفاوت دیدم. کیفیت، خلاقیت در زاویه نگاه و در کل زنده بودن عکسها از ویژگیهای بارز کارهای پیام ایرایی محسوب میشود.
وی ادامه داد: نوع نگاه ایرایی و ارتباط او با سوژه است که چنین همدلی و صمیمیتی را به بیننده منتقل میکند. من در این عکسها نوعی جریان زندگی را میبینم که در یک لحظه ثبت شده است و این مانع تصنعی شدن عکسها میشود.
ایرانی درباره جایگاه این نمایشگاه در عرصه سینما و تلویزیون کشور گفت: خیلی دوست دارم این روند، جایگاه درستی را کسب کند. عکاسانی که کارشان را تازه شروع کردهاند بتوانند این نوع نگاه را بیاموزند و لحظهای به این فکر کنند که به هنرمندان میتوان با نگاهی متفاوت نگریست.
وی در توصیف عکسهای پیام ایرایی گفت: زنده بودن سوژه، اولین خصوصیتی است که بیننده را جذب میکند. فکر میکنم این هم نوعی زندگی مقابل دوربین و تماشاگر است. منتها اینبار لحظه ثبت شده است و من میان آن تفاوتی با زندگی مقابل دوربین فیلمبرداری یا چشم تماشاگران نمیبینم و این نگاه میتواند ماندگار شود. امیدوارم پس از این نمایشگاه جریان نویی در عکاسی سینما ایجاد شود.
این بازیگر در پایان تصریح کرد: ایرایی عاشق کارش است و عکاسی تمام دغدغه زندگیاش. او برای کارش خیلی باحوصله و دقت، وقت میگذارد و این وسواس امروزه و در شرایطی که شتاب عنصر اصلی زندگیمان شده است، قابل احترام است.
نمایشگاه عکس "گلبرگها" تا چهارم اسفندماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان از ساعت 10 تا 20 برقرار است.
