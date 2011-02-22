به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح فروشگاه مرکزی شهر کتاب، عصر دوشنبه 2 اسفند با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهدی فیروزان مدیر عامل موسسه شهر کتاب، سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد فلسفه، خسرو سینایی سینماگر و مستندساز و تعدادی از چهرههای ادبی و فرهنگی کشور در محل این فروشگاه برگزار شد.
مهدی فیروزان در این مراسم گفت: شهر کتاب یک موسسه غیرانتفاعی عامالمنفعه است و فعالیتهای این موسسه تماماً در جهت توسعه فرهنگ کشور است. در یک نظرسنجی که در این محله انجام دادیم از 823 نفر پرسیده شد که به کدام مراکز فرهنگی میروید. حتی یک نفر نامی از کتابفروشی نیاورد. تنها دو نفر گفتند که با پدر و مادر خود به مراکز تفریحی میروند. برای ساخت این مرکز با دو سوال مهم روبرو بودیم. اول اینکه آیا تا به حال جایی به عنوان شهر کتاب را به عنوان مرکز تفریحی در اختیار مردم قرار دادهایم یا خیر؟
وی ادامه داد: طیف دوم این سوالات مربوط به مسائل اقتصادی و برنامه سوم توسعه بود. بخش اول توسعه مربوط به ساخت فروشگاههای زنجیرهای و شهر کتاب در شهر بود. بخش دوم که 5 سال از آن میگذرد به توسعه تفکر و نقد اختصاص یافت و برنامه سوم توسعه ایجاد فضایی بود که تعریف جدیدی از محیط فرهنگی ارائه دهد. در طراحی این فضای جدید، کتاب را قلمرویی برای لذت بردن و آرامش خاطر قرار دادیم. جا دارد در این برنامه از اتحادیه ناشران تشکر کنم که آموزش نیروهای این شهر کتاب را به عهده گرفت و رفتار موقری که از کارکنان این فروشگاه میبینید حاصل یک دوره آموزشی 180 ساعته است.
فیروزان گفت: یکی از ضعفهای امروز جامعه ما ارتباط ضعیف بین شهروندان است. این فروشگاه بهگونهای طراحی شده است تا خانوادهها بتوانند 2 یا 3 ساعت از وقت خود را در آن بگذرانند و به موضوعات مختلف بپردازند. حضور در این فروشگاه میتواند موجب ایجاد موضوعات گفتگو شود و ارتباط موثری میان شهروندان به وجود آورد. بنابراین ایجاد موضوع گفتگو از دیگر عواملی بود که در اهداف ساخت و توسعه این شهر کتاب در نظر گرفته شد.
مدیرعامل شهر کتاب گفت: از معماری، کفکاری، خدمات و تسهیلات و همه عوامل طوری طراحی شدهاند تا خانوادهها و دیگر مراجعهکنندگان احساس راحتی و آرامش بکنند. حاصل کار مجموعهای شدهاست که در ایران و منطقه بینظیر است. تا پایان سال دو مجموعه مشابه دیگر که به تعبیری سوپرمارکت فرهنگی است، در اکباتان و بیهقی به بهرهبرداری میرسد. چنین اماکنی اعتبار شهر تهران هستند چون بسیاری از تورهای خارجی مسافران خود را به این شهرهای کتاب میآورند.
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