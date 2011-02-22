حجتالاسلام ابوالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به درج نام یکی از اساتید سابق دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی در این شبنامهها و معرفی وی به عنوان همکاری با فتنههای اخیر اظهار داشت: این شخص در گذشته به عنوان استاد در دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی فعالیت میکرد و حدود 4 الی 5 سال است که هیچ ارتباطی با این دانشگاه ندارد.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی ادامه داد: این استاد دانشگاه به عنوان هیئت علمی در مرکز دیگری فعالیت میکند و نسبتدادن وی به دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی نوعی بداخلاقی سیاسی است.
معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز با مذموم دانستن توزیع این گونه شبنامهها اظهار داشت: کارهای بدون نام و نشان و پخش شبنامههایی که در آن به افرادی یا مجموعهای تهمت زده میشود نوعی رفتار بداخلاقی سیاسی است.
وی با بیان اینکه اکنون دورانی نیست که بتوان با دروغ چیزی را مطرح کرد، خاطرنشان کرد: ما در مجموعه جامعه روحانیت مبارز صدها بار توصیه کردیم که این گونه شبنامهها بداخلاقی سیاسی است ولی حرف ما گوش داده نمیشود.
موضعگیری واحد جامعه روحانیت مبارز در محکومیت اغتشاش 25 بهمن
نواب در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون موضعگیری جامعه روحانیت مبازر در برابر اغتشاشات روز 25 بهمن اظهار داشت: هیچ شکی در این نیست که تمامی اعضای جامعه روحانیت مبارز این اغتشاش را محکوم کردند و حتی سه نفر از اعضای سابق این جامعه به نامهای ناطق نوری، روحانی و امامی کاشانی که از جامعه روحانیت مبارز بیرون رفتهاند به صورت جداگانه بیانیههایی صادر کردند و حتی در مصاحبه با رسانههای جمعی موضعگیری کردند.
وی ادامه داد: جامعه روحانیت مبارز هم در محکومیت این اغتشاش بیانیهای صادر کرد و خود بنده هم از لحظه پیدایش اغتشاش 25 بهمن در مصاحبه با رسانههای جمعی و سخنرانیهایی در تهران، این حرکت مشمئزکننده را محکوم کردم.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی با اشاره به محکومیت اغتشاش روز 25 بهمن از سوی دانشجویان این دانشگاه، تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی با صدور بیانیهای این اغتشاش را محکوم کردند.
نواب گفت: دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی همچنین اقدام به نوشتن طوماری برای محکومیت این اغتشاش کردند و ضمن حضور در تجمع طلاب و دانشجویان در فیضیه، این طومار را به آنجا منتقل کردند.
همگرایی یک مجموعه روحانی با آمریکا تاسفبار است
معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز در بخش دیگری از سخنان خود از همگرایی یک مجموعه روحانی از این اغتشاش ابراز تاسف کرد و یادآور شد: جای تعجب برای انسان دارد که از یک مجموعه روحانی نام ببرد که از حرکت بسیار زشت و فتنه مشمئزکنندهای که با هماهنگی آمریکا در جهت لوث کردن انقلابهای مردم مصر و تونس و الجزایر و لیبی بود با آمریکا همگرایی کردند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز توزیع شبنامههای بینام و نشان و تهمت به برخی افراد را نوعی بداخلاقی سیاسی دانست.
حجتالاسلام ابوالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به درج نام یکی از اساتید سابق دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی در این شبنامهها و معرفی وی به عنوان همکاری با فتنههای اخیر اظهار داشت: این شخص در گذشته به عنوان استاد در دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی فعالیت میکرد و حدود 4 الی 5 سال است که هیچ ارتباطی با این دانشگاه ندارد.
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