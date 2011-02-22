جلوگیری از صدور 415 تن کالای بی کیفیت از مرز مهران به عراق

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در راستای اجرای طرح طاها و بازرسی از مراکز عرضه در سطح استان با حضور کارشناسان این اداره کل و نمایندگان نیروی انتظامی ایلام مقداری سوسیس با نام تجاری گلتاب که فاقد کیفیت و بدون علامت استاندارد در بازار استان ایلام توزیع می شود، شناسایی، منهدم و از چرخه توزیع و عرضه جمع آوری و معدوم شده است.

وی بیان داشت: براساس همین گزارش اقدامات حقوقی این اداره کل برای کالاهای توقیف شده مذکور در حال پیگیری است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون از صدور بیش از 415 تن کالای بی کیفیت و فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد از مرز بین المللی مهران به کشور عراق جلوگیری شده است .

جوادی افزود: عمده این کالاهای ممانعت شده آجر، شیشه دوجداره و کابل برق بوده که به دلایلی از جمله نداشتن پروانه استاندارد، کیفیت نامناسب و عدم اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد جمع آوری و از صدور آنها به کشور عراق ممانعت به عمل آمده است .

وی اظهار داشت: پس از بازرسی و نظارت کارشناسان نمایندگی استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان مهران در 11 ماهه سال 1389 میزان 38 هزار تن کالای با کیفیت و دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق صادر شده است، که بیشترین مقدار این صادرات کالاهای نظیر آرد، آجر، سیمان، سنگ آهن، محصولات فلزی، محصولات پلاستیکی و پتو بوده است .

جوادی تصریح کرد: آزمون و تعیین ماهیت بیش از 200 نمونه کالای صادراتی از جمله کربنات کلسیم، سنگ آهن، پارافین جامد، انواع نایلون، پلیمر و متانول از دیگر اقدامات نمایندگی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام در مرز مهران از ابتدای سال جاری تاکنون است.