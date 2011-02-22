به گزارش خبرنگار مهر،‌ مراسم افتتاح فروشگاه مرکزی شهر کتاب، عصردوشنبه 2 اسفند با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهدی فیروزان مدیر عامل موسسه شهر کتاب، سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد فلسفه، خسرو سینایی سینماگر و مستندساز و تعدادی از چهره‌های ادبی و فرهنگی کشور در محل این فروشگاه برگزار شد.

خسرو سینایی در این برنامه گفت: گاهی انسان سخنی را که 58 سال پیش به او گفته شده است به خاطر می‌آورد در حالی‌که در آن ایام مفهوم آن حرف را به درستی درک نکرده است. هنگامی که در دبیرستان البرز تهران تحصیل می‌کردم یکی از معلم‌ها از من پرسید برای ساختن یک جامعه باید تک تک افراد جامعه را پیشرفت بدهیم یا ظرف جامعه را ارتقا ببخشیم؟ من گفتم تک تک افراد را باید آگاه کرد. اما معلمم گفت این سخن اشتباهی است. چون اگر ظرف نادرست باشد تک تک افراد جامعه نیز نادرست خواهند شد. اما اگر ظرف درست باشد، انسان‌های نادرست هم نمی‌توانند درست عمل نکنند.

وی گفت: این خاطره را در این مراسم گفتم تا اشاره کنم که کشور ما به یک ظرف فرهنگی احتیاج دارد. این شهر کتاب که در آن هستیم مکانی است که می‌تواند قسمتی از بار ظرف فرهنگی کشور را به دوش بگیرد. فرهنگ کمیتی است که کیفیت زندگی انسان‌ها را ارتقا می‌دهد.

سینایی ادامه داد: سوال مهم دیگری که مطرح است این است که آیا سواد مساوی با فرهنگ است؟ ما در مدارس سواد می‌آموزیم اما فرهنگ در مدارس تدریس نمی‌شود. فرهنگ پدیده‌ای نیست که خود به خود ارتقا پیدا کند. مکانی چون شهر کتاب نه تنها می‌تواند جوان‌ها بلکه می‌تواند هم سن و سالان من را نیز جذب کرده و علم و فرهنگ جامعه را ارتقا ببخشد. تنها آرزویم این است که بتوانیم فرهنگ کشورمان را ارتقا بدهیم. نباید فقط در شهر کتاب حضور یافت بلکه باید دیگران را نیز برای رفتن به شهر کتاب تشویق کرد.

این مستندساز افزود: ما در کشورمان آموزش داریم اما عبارتی به نام " آموزش و پرورش" هم داریم که بخش پرورش با دیدن نقاشی خوب، شنیدن موسیقی فاخر، تماشای اثر هنری و... ورزیده خواهد شد. امیدوارم اماکنی چون فروشگاه‌های شهر کتاب در کنار آموزش خوب بتوانند مولفه پرورش را نیز به خوبی پشتیبانی کنند.