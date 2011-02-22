سطح تسطیح لیزری زمینهای کشاورزی اصفهان افزایش یافت

محمدرضا نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه سطح قابل توجهی از زمینهای زراعی استان اصفهان تا پایان سال گذشته مورد تسطیح لیزری قرار گرفته‌اند، گفت: بر اساس آمار به دست آمده از سطح زمین‌های زراعی استان اصفهان، تا پایان سال گذشته سه هزار هکتار از زمینهای زراعی این استان مورد تسطیح لیزری قرار گرفته‌اند.

وی به میزان تسطیح لیزری سطح زمین‌های زراعی استان اصفهان تا پایان سال 87 اشاره کرد و افزود: تا پایان سال 87 فقط 300 هکتار از زمینهای زراعی استان اصفهان مورد تسطیح لیزری قرار گرفته بود که این میزان تا پایان سال 88 به سه هزار هکتار رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه این میزان تسطیح لیزری زمینهای زراعی در استان طی سال جاری نیز افزایش یافته است، اظهار داشت: در راستای اهتمام به افزایش تولید در زمینهای زراعی، عملیات تسطیح لیزری زمینهای زراعی استان اصفهان با جدیت انجام شده که این میزان در سال جاری افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تسطیح لیزری اراضی و زمین‌های کشاورزی، تاثیر مطلوب و چشمگیری بر روند تولید محصولات کشاورزی و زراعی دارد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که اجرای تسطیح لیزری در زمین‌های زراعی و کشاورزی استان اصفهان، موجبات افزایش 15 درصدی تولید را فراهم می‌آورد.

نریمانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به نوع انجام عملیات کشاورزی در استان اصفهان، اضافه کرد: مشکلات خرده مالکیتی در زمینهای کشاورزی استان اصفهان یکی از مواردی است که بر سر راه انجام کشاورزیهای مفید و مدرن قرار دارد.

وی با بیان اینکه به منظور کاهش اینگونه مشکلات، فعالیتهای مثبتی انجام شده و راهکارهای مطلوبی نیز در نظر گرفته شده است، بیان داشت: تمامی سعی خود را بر این متمرکز کرده‌ایم که با تشکیل تعاونیهای تولید، گام مثبتی به منظور کاهش مشکلات خرده مالکیتی برداشته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به آمار تشکیل تعاونیهای تولیدی در این استان اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس آمار موجود، تا پایان سال 87 فقط 18 درصد از اراضی استان اصفهان زیر پوشش تعاونیهای تولید قرار می‌گرفت.

وی با بیان اینکه میزان اراضی زیر پوشش تعاونیهای تولید در استان اصفهان طی سال گذشته، افزایش داشته است، تاکید کرد: این میزان تا پایان سال جاری به 26 درصد رسید که امیدواریم در سال جاری نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

نریمانی همچنین با بیان اینکه کشت یکپارچه و مکانیزه یکی از راهکارهای مطلوب به منظور افزایش تولیدات کشاورزی محسوب می‌شود، گفت: انجام کشتهای یکپارچه و مکانیزه و همچنین تنظیم بازار از سوی تعاونیهای تولیدی محصولات کشاورزی امکان‌پذیر است و گام مثبتی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و میزان درآمد حاصل از آن تلقی می‌شود.

وی در ادامه به چگونگی و روند آب‌رسانی به زمین‌ها و اراضی کشاورزی در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در سالهای منتهی به سال زراعی 87، سالانه فقط 110 کیلومتر از شبکه‌های آب‌رسانی به زمینهای کشاورزی استان اصفهان انجام شده بود که این میزان در سال 88 افزایش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه این میزان در سال زراعی 88 افزایش یافته است، اظهار داشت: در سال زراعی 88، میزان توسعه شبکه‌های آبرسانی به زمینهای زراعی و کشاورزی استان اصفهان به 620 کیلومتر رسید.

وی همچنین به حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از تعاونیهای تولیدی محصولات کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: در راستای حمایت از گسترش و توسعه تعاونی‌های تولیدی در استان اصفهان، 130 شرکت با یک هزار نفر نیروی انسانی شاغل در این تعاونی‌ها ساماندهی شده‌اند که اکنون در کانون‌های تولیدی مستقر هستند.