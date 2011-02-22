به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام به صورت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان این آزمون می توانند برای اطلاع از شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ داوطلبان‌

داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ که برای این آزمون اعلام شده، باشند‌ و از نظر مقررات‌ خدمت وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.

داوطلبان واجد شرایط بدون توجه به محدودیت سنی می‌توانند در این آزمون ثبت‎نام و شرکت کنند اما دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی و بالاتر مجاز به ثبت‌نام و شرکت در این آزمون نیستند. همچنین دارندگان مدرک تحصیلی با ارزش بالاتر از کاردانی (فوق دیپلم) حق شرکت در این آزمون را ندارند.

داوطلبان شرکت کننده اتباع غیر ایرانی، باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، باید دارای شرایطی از جمله داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر ‌باشند.

اعلام دوره های مختلف برای شرکت داوطلبان

داوطلبان رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، الکترونیکی (مجازی) و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی گروه‎های آموزشی مختلف و همچنین فرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی متقاضی ادامه تحصیل از دوره کاردانی به کارشناسی می توانند در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 90 شرکت کنند.

پس از انجام آزمون، نمره کل داوطلبان براساس ضوابط درج شده، محاسبه و با توجه به اولویت نمرات در رشته‌های انتخابی، گزینش به یکی از روشهای متمرکزو غیرمتمرکز انجام می شود. نتایج نهایی آزمون در سوم شهریور ماه سال 1390همزمان با اعلام نتایج نهایی رشته‌های متمرکزعادی اعلام خواهد شد.

تغییر رشته پس از ثبت‌نام در آزمون امکان‌پذیر نیست و چنانچه فردی با اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام یا تحصیل، قبولی وی لغو می‌ شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارتهای ناشی از آن خواهد بود.

هزینه ثبت نام و زمان اصلاح اطلاعات

داوطلبان در روزهای 17 تا 19 اسفند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

هزینه ثبت‌نام در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 90 به صورت اینترنتی قابل پرداخت است و داوطلب می تواند مبلغ 111 هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام را از طریق بانک شتاب پرداخت کند همچنین داوطلبان می توانند با مراجعه به دفاتر پستی، دفترچه راهنمای ثبت نام و کارت اعتباری را دریافت کنند.

تاریخ توزیع کارت و برگزاری آزمون

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه سوم مرداد ماه سال 90 بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند نسبت به پرینت آن اقدام کنند. آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 90 نیز بر اساس برنامه زمانی روز پنج شنبه 6 مرداد ماه سال 90 برگزار می شود.