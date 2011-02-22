جزئیات 2 ابررایانه ملی/ ابررایانه ایران در لیست500 ابر رایانه برتردنیا

به گزارش خبرنگار مهر، ابر رایانه (Supercomputer) به رایانه ای اطلاق می شود که دارای ظرفیت محاسباتی بالایی است. این نوع ابر رایانه ها برای اولین بار توسط مجله "نیویورک ورلد" برای جدول سازیهای IBM در دانشگاه کلمبیا به کار رفت.

ابر رایانه ها به دلیل به کارگیری طرح های ابتکاری و جدید با سرعتی بیشتر از رایانه های متداول کار می کنند. این طرحها آنها را قادر می سازند تا بسیاری کارها را به صورت موازی انجام دهند. حافظه این رایانه ها به گونه ای تنظیم شده است تا هر میزان داده را در کمترین زمان پردازش و ذخیره کند.

با توجه به کاربردهای وسیع این سیستم ها در حوزه هایی چون تحقیقات آب و هوایی، نمونه سازی مولکولی و محاسبه ساختارها و خصوصیات ترکیب های شیمیایی، شبیه سازیهای فیزیکی و تحقیقات در مورد جوش هسته ای و رمزگشایی در سالهای اخیر اقداماتی در جهت طراحی و تولید ابر رایانه ها در مراکز پژوهشی و دانشگاهی صورت گرفت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ابر رایانه پژوهشگاه دانشهای بنیادی با توان پردازشی یک ترا فلاپ (1012 پردازش در ثانیه)

ابر رایانه دانشگاه صنعتی شریف با توان پردازشی 2 ترافلاپ

ابر رایانه دانشگاه علم و صنعت

ابر رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ابر رایانه دانشگاه صنعتی اصفهان



به گزارش مهر، به دنبال تلاشهای محققان کشور، ایجاد مرکز ابررایانه ملی به عنوان پروژه کلان از سوی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شد که فردا چهارشنبه شاهد افتتاح دو مرکز ابر رایانش خواهیم بود. با راه اندازی این دو مرکز ایران در لیست 500 ابر رایانه دنیا قرار می گیرد.

جزئیات مرکز ابر رایانه دانشگاه صنعتی اصفهان



دکتر محمد اسماعیل گلشن همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر به ویژگیهای این ابررایانه اشاره کرد و افزود: این ابر رایانش قادر به انجام 34 هزار میلیارد عملیات محاسباتی در ثانیه است و پردازنده های گرافیکی آن قادر است بیش از 32 بیلیارد عملیات در هر ثانیه را انجام دهد.

وی ادامه داد: حافظه محاسباتی این سیستم بیش از 7 هزار و 500 گیگابایت بوده و حجم ذخیره سازی که در این سامانه پیش بینی شده در حال حاضر به بیش از 30 هزار گیگابایت می رسد که متناسب با نیاز صنایع امکان افزایش نامحدود این فضا نیز در آینده وجود خواهد داشت.



رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، سرعت ارتباطی این سامانه را برابر 40 گیگابیت بر ثانیه دانست و یادآور شد: طراحی غیر همگن این سامانه سبب شده است که تقریبا تمام پروتکل های پردازش موازی و شاخه های مختلف علوم را پشتیبانی و امکان استفاده سریع و بهینه تمامی نرم افزارها را در این زمینه فراهم کند.



گلشن همدانی، مهمترین کاربردهای ابرریانه ها را در رفع تنگناهای محاسباتی پیشرفته در کشور ذکر و خاطرنشان کرد: با طراحی، نصب و راه اندازی سامانه ملی ابررایانش در دانشگاه صنعتی اصفهان، توان محاسباتی کشور در صنایع بزرگ، مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه های کشور افزایش می یابد.



وی با بیان اینکه مرکز ملی ابررایانش دانشگاه صنعتی اصفهان با اعتباری بالغ بر 25 ملیارد ریال ایجاد شده است اضافه کرد: با توجه به اینکه این سامانه و خدمات آن برای کاربران و صنایع ناشناخته است، از این رو یک پرتال پیشرفته توسط متخصصان داخلی برای معرفی خدمات این مرکز طراحی شده است که امیدواریم با بهره برداری از این سامانه خدمات آن در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

مرکز ابر رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در گفتگویی با مهر با اشاره به اجرای پروژه ابر رایانه ملی در این دانشگاه توضیح داد:

این ابررایانه که قرار است ایران را در جمع کشورهای دارای برترین ابر رایانه های دنیا قرار دهد، دارای توان پردازشی 34 میلیارد عملیات در ثانیه و سرعتی برابر 40 گیگابایت است.



وی یاداور شد: کلیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور برای انجام کارهای علمی و پژوهشی خود که به پردازشهای سریع و با حجم بالا نیاز دارند می توانند با اتصال به شبکه ابررایانه ملی اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.



برگزاری مراسم رونمایی به صورت ویدئو کنفرانس

به گزارش مهر، دو مرکز ابر رایانش دانشگاه های صنعتی اصفهان و امیرکبیر به طور همزمان و به صورت ویدئوکنفرانس از سوی رئیس جمهوری و با حضور هیئت دولت فردا چهارشنبه 4 اسفندماه رونمایی می شود.

ابررایانه های برتر دنیا کدامند

به گزارش مهر، انتشار مجدد لیست جدید 500 ابررایانه قدرتمند جهان، برتری ابررایانه "تیانهه 1A" کشور چین را به صورت رسمی به تایید رساند و اکنون ابرارایانه جاگوار کشور آمریکا دیگر برترین ابررایانه جهان نیست.



تیانهه از حداکثر سرعت 2.57 پتافلاب برخوردار است، سرعتی 50 درصد بیشتر از 1.76 پتافلاب ابررایانه جاگوار و به این شکل آمریکایی ها برای رسیدن به رتبه اول جهان در این زمینه بسیار مهم و حیاتی از کشور چین به شدت جا ماندند.

انتشار گزارشهای تایید نشده درباره برتری "تیانهه 1A" از اواخر ماه اکتبر آغاز شد و از آن زمان تا به حال هیچ ابررایانه دیگری نتوانسته خود را به سطح تیانهه رسانده و آن را از میدان به در کند. این ابررایانه که در مرکز ابررایانه ای ملی چین در "تیانژین" قرار گرفته است، بیشترین بخش قدرت پردازشگرانه خود را از تراشه هایی تامین می کند که معمولا در کارتهای گرافیک به کار گرفته می شوند. چینی ها قصد دارند از تیانهه برای پیش بینی آب و هوا و جستجوی میدانهای نفتی زیر آبی استفاده کنند.



از میان چهار ابررایانه برتر لیست جدید، سه ابررایانه از تراشه های کارت گرافیک استفاده می کنند و در مقابل ابررایانه جاگوار که تیانهه 1A با سرعت بالای خود آن را تا رتبه دوم به پایین کشانده است، بیشتر بر پایه CPU های سنتی فعال است.



هفت ابررایانه برتر لیست جدید از توانایی انجام یک پتافلاب محاسبات که با انجام هزار تریلیون محاسبه در ثانیه برابر است، برخوردارند. این لیست همچنین نشان می دهد آمریکا در رتبه بندی ابرقدرتهای رایانه ای جهان در حال تنزل است زیرا تنها پنج دستگاه از 10 دستگاه برتر به آمریکا تعلق دارد، در حالی که در 10 رتبه اول لیست سالهای گذشته نام این کشور نامی غالب به شمار می رفت.



با این حال آمریکا مقام خود را به عنوان کشور دارنده بیشترین ابررایانه های جهان همچنان حفظ کرده است و چین اکنون به مقاوم دوم دست پیدا کرده است، با این حال با توجه به اینکه آمریکا در میان 500 ابررایانه جهان 275 دستگاه داشته و چین توانسته تنها 42 ابررایانه خود را در این لیست بگنجاند، می توان گفت این کشور برای برتری یافتن کامل بر آمریکا هنوز راه درازی در پیش دارد.



جدول 10 ابرررایانه برتر جهان که طی هفته گذشته در قالب لیست جدید 500 ابررایانه برتر جهان منتشر شده، به شرح زیر است:

کشور سرعت نام رتبه چین 2.57 پتافلاب Tianhe-1A 1 آمریکا 1.76 پتافلاب XT5 Jaguar 2 چین 1.27 پتافلاب Nebulae 3 ژاپن 1.19 پتافلاب Tsubame 2.0 4 آمریکا 1.05 پتافلاب XE6 Hopper 5 فرانسه 1.05 پتافلاب Tera 100 6 آمریکا 1.04 پتافلاب Roadrunner 7 آمریکا 0.83 پتافلاب Kraken XT5 8 آلمان 0.82 پتافلاب Jugene 9 آمریکا 0.81 پتافلاب Cielo 10

بر اساس گزارشی که چند ماه پیش در کنفرانس بین المللی ابررایانه ای 2010 در هامبورگ آلمان ارائه شد ابررایانه جاگوار در رتبه اول، ابررایانه Nebulae چین رتبه دوم، و ابررایانه رادرانر شرکت IBM رتبه سوم را به خود اختصاص داده بودند و تعداد مالکیت ابررایانه های آمریکا از 500 ابررایانه برتر جهان 282 دستگاه بود، اما همانطور که در لیست جدید دیده می شود، جاگوار از رتبه اول به دوم، Nebulae از رتبه دوم به سوم و رادرانر از رتبه سوم به هفتم تغییر مکان داده اند. همچنین تعداد ابررایانه های آمریکایی که در لیست برترینهای جهان جا گرفته اند از 282 به 275 ابررایانه کاهش پیدا کرده است.

ابررایانه ها امروز به حوزه ای فعال و رقابت خیز تبدیل شده اند و کشورهای زیادی تلاش دارند خود را هرچه سریعتر به این رقابت پرسرعت برسانند زیرا علاوه بر افزایش یافتن اعتبار ملی و قدرت فناوری، ابررایانه های قدرتمند می توانند توان عملیاتی محاسبات و مطالعات علمی کشورها را نیز به شکلی قابل توجه افزایش دهند.



ایران نیز قصد دارد پا به این میدان جهانی بگذارد و بر اساس آنچه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس دانشگاه امیرکبیر اعلام کرده اند با اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی توسط محققان، ایران به جمع کشورهای دارای برترین ابر رایانه های دنیا می پیوندد و در لیست 500 ابر رایانه برتر جهان قرار خواهد گرفت.

گزارش: مریم رضایی