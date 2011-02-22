شهرام کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تالار هنر از 15 اسفندماه سال گذشته تا 15 اسفندماه سال جاری، حدود یک سال است که بدون یک روز تعطیلی پذیرای 24 گروه نمایشی بوده است. همچنین در این مدت تالار هنر میزبانی سه جشنواره تئاتری را عهده‌دار بوده و سه جلسه نقد و بررسی و یک کارگاه آموزشی در این مکان تئاتری برگزار شده است. تالار هنر سال بسیار فعالی را پشت سر گذاشته است.



وی درباره احتمال اجرای برنامه‌های نوروزی در تالار هنر یادآور شد: تالار هنر در ایام نوروز تعطیل خواهد بود و برنامه خاصی در این ایام نداریم. تجربه‌های سال گذشته نشان داده که مردم از نمایش‌هایی که در ایام اجرا می‌شوند استقبال نمی‌کنند. ضمن اینکه تعطیلات نوروز تنها فرصت استراحت عوامل و کارکنان تالار هنر است.



مدیر تالار هنر درباره فعالیت‌های کنونی تالار هنر گفت: این روزها تالار هنر به صورت همزمان میزبان سه نمایش است. نمایش "لوبیای سحرآمیز" مهدی مهدی‌آبادی که برای تالار هنر تولید شده در نوبت صبح در سه ساعت 9، 10 و 11 اجرا می‌شود. همچنین ساعت 17:30 نمایش "بهار اومد" حسن دادشکر و ساعت 19 نمایش "گنجشک مجیک" سیمین امیریان به صحنه می‌روند.



کرمی تأکید کرد: با وجود اینکه به تازگی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به پایان رسیده اما اجرای نمایش‌های تالار هنر با استقبال خوب مخاطبان همراه است.



وی درباره برگزاری کارگاه آموزشی "بازیگری غلط" در تالار هنر گفت: نهم اسفند قرار است روز پایانی این کارگاه آموزشی که از سوی خانه تئاتر برپا شده، برگزار شود.