برنامه جامع دولت براى مقابله با باندهاى اصلى توزیع مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار در مورد برنامه های دولت برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور به ویژه مخدرهای جدید گفت: ما برنامه بسیار جامع و اساسی را در ابعاد مختلف پیشگیری، درمان و مقابله دنبال می کنیم.

وی افزود: مقابله با باندهای اصلی توزیع مواد مخدر را به عنوان اولویت کاری قرار داده و نیروی انتظامی هم با تمام توان بسیج شده است و با همکاری دستگاههای اطلاعاتی مشغول انجام وظیفه در این حوزه هستند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مقابله جدی تر در بحث قاچاق و حمل مواد مخدر به کشور با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته، ضمن اینکه تجهیز بخش دریابانی و مرزهای آبی نیز بسیار مورد توجه است.