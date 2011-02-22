مستندسازی املاک دولتی در کهگیلویه وبویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح سه شنبه در بازدید از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در یاسوج تاکید کرد: باید در سند دار کردن اموال دولتی جدیت کامل به عمل آید و در این خصوص با یک باورانسجام یافته حق و حقوق مردم و دولت رعایت شود.

وی بیان کرد: در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی اقدامات و حرکتهای خوبی درخصوص فعالیتهای سازمان ثبت و املاک از جمله طرح "کاداستر" بوجود آمده و تلاشهای موثری هم در تعیین حدود املاک و هم اشراف کامل بر حدود واقعی املاک و اراضی صورت گرفته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ایجاد دولت الکترونیک، برون سپاری و تصدیگری در اداره ثبت و اسناد تاکید کرد و بیان داشت: این مسئله باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، خدمات سریع و آسان به مردم و جلب رضایت آنها در شیوه و فرآیند کار می شود.

نوذری تصریح کرد: دامنه وظایف، حجم فعالیت و خدمات دهی ثبت اسناد رو به افزایش است و بر این اساس باید به مسئله تخصص کارشناسان و کارکنان و آموزش های لازم برای تسهیل و تسریع در خدمات دهی به مردم هم توجه شود.

وی اظهار داشت: هر چند اداره کل ثبت و اسناد این استان به دلیل مستقل نبودن از همان ابتدای کار، اکنون دارای مشکلات ساختاری، پرسنلی، تجهیزات و امکانات شده اما برای رفع مشکلات این اداره کل تلاش و پیگیریهای لازم در حال انجام است.

25هزار هکتار از اراضی ملی در استان به ثبت رسیده است

مدیرکل ثبت و اسناد استان نیز گفت: این اداره از سال 1370مستقل شد و اکنون دارای 60دفتر اسناد رسمی، 26دفتر ازدواج و طلاق و چهار اداره در شهرستان ها می باشد.

حشمت الله اکبریان افزود: امسال 25هزار هکتار از اراضی ملی به ثبت رسیده و دو هزار 500 سند روستایی هم صادر شده و هشت هزار و 800 استعلام مسکن مهر جواب گرفته است.

وی اظهار داشت: درآمد این اداره نسبت به سال گذشته250درصد رشد داشته است.

اکبریان، قدیمی و مناسب نبودن ساختمان اداری ثبت و اسناد استان و شهرستانهای بویراحمد و دنا و کمبود امکانات و تجهیزات را از مشکلات این اداره عنوان کرد.