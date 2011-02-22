نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین جزئیات تشکیل کمیته نحوه پرداخت شهریه در دانشگاه های غیردولتی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد تعیین نرخ های متفاوتی از سوی دانشگاه ها برای شهریه ها هستیم، تورم و افزایش قیمت ها اقتضا می کند تا شهریه ها متناسب با قیمت روز تعیین شود بنابراین احتمال تشکیل کمیته ای مرتبط با این موضوع در وزارت علوم وجود دارد.



وی افزود: هم اکنون نیز طرح تشکیل کمیته تعیین نحوه پرداخت شهریه در دانشگاه های غیردولتی به صورت غیر رسمی در کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با علت غیررسمی بودن تشکیل این کمیته بیان کرد: به این دلیل غیررسمی است که کمیته آموزش عالی کمیسیون که نقش اصلی را در دانشگاه ها بر عهده دارد بر اساس دستوری که از کمیسیون گرفته است در حال بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکاری در این رابطه است.

حیدری اضافه کرد: بنابراین، در قدم های نخست در حال ساماندهی کردن فضا و جمع آوری نقطه نظرات پراکنده که هنوز نهایی نشده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستیم.

وی در ارتباط با اعضای کمیته تعیین نحوه پرداخت شهریه در دانشگاه های غیردولتی تاکید کرد: اعضای این کمیته هنوز به طور قطعی مشخص نشده اما احتمال کاهش یا افزایش اعضا با توجه به حضور دستگاه های مربوطه در این کمیته وجود دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: پیش از این نیز در اوایل سال 89 طرح فوریت تشکیل کمیته ای برای تعیین شهریه دانشگاهها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح اما بررسی این طرح به سال آینده موکول شد.

نماینده مردم چهارمحال بختیاری، اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر چند پیشنهاداتی از سوی دستگاه ها و اعضای کمیته مطرح شده اما در حال حاضر به علت تصویب نشدن، این طرح وجاهت لازم را به عنوان دستور کار کمیسیون ندارد.

حیدری خاطرنشان کرد: این طرح به احتمال زیاد در صحن علنی مجلس تصویب می شود، چون شاهد یک سری مراجعات و انتقادها از سوی دانشجویان و خانواده های آنها هستیم.