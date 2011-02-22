سینما سوره از نوروز 90 میزبان علاقمندان به سینماست

سید مهدی سیدین‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه سینما سوره شهر اصفهان به عنوان یک سینمای مدرن و مجهز، از ابتدای نوروز سال 90 میزبان علاقمندان به سینما خواهد بود، افزود: این سینما تا پایان سال جاری با ظرفیت 250 صندلی مورد بازسازی قرار خواهد گرفت و برای اکران نوروزی فیلمهای سینمایی در اختیار علاقمندان به سینما قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سینما سوره، پس از سینماهای مجموعه استاد فرشچیان، سپاهان، فلسطین، ایران، خانواده، قدس و ساحل، به عنوان آخرین سینمای استان اصفهان به شمار می‌رود، اظهار داشت: سینما سوره اصفهان با همکاری و مساعدت موسسه سینما شهر هم‌اکنون در حال گذراندن آخرین مراحل بازسازی است که به یقین عملیات اجرای آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

رئیس حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به امکانات و ویژگیهای مستقر شده در سینما سوره به منظور عرضه به مخاطبان فیلم‌های سینمایی، تصریح کرد: سینما سوره استان اصفهان نه تنها به سیستم صوتی دالبی دیجیتال مجهز شده بلکه از سیستم نمایش دیجیتال نیز برخوردار است که آن را همسطح با سینماهای مدرن قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه سینما سوره پیش از این به عنوان سالن نمایش و تئاتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، اضافه کرد: پس از ارزیابی کارشناسان از سالن سوره اصفهان به این نتیجه رسیدیم که این سالن به منظور تبدیل از حالت نمایشی به حالت سینمایی استانداردهای لازم را در اختیار دارد و به همین منظور نسبت به انجام فعالیت‌های لازم اقدام کردیم.

سیدین‌نیا با اشاره به روند احداث و تجهیز سالن سوره اصفهان به امکانات سینمایی، بیان داشت: با همکاری موسسه سینما شهر به منظور احداث یک سالن سینمای مجهز، عملیات اجرایی این سالن سینما در اواسط سال جاری آغاز شد و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه تجهیز سینما سوره به سیستم نمایش دیجیتال، یکی از مهمترین امتیازات این سالن سینمایی به شمار می‌رود، گفت: سینما سوره پس از بهره‌برداری، یکی از معدود سالنهای سینمایی سطح کشور به شمار خواهد رفت که مجهز به سیستم نمایش دیجیتال است.

رئیس حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه این سالن سینما در سیستم صوتی نیز مجهز به صدای دالبی شده است، افزود: سینما سوره اصفهان یکی از معدود سینماهای سطح کشور به شمار می‌رود که نه تنها از سیستم صوتی دالبی دیجیتال برخوردار است بلکه از سیستم نمایش دیجیتال نیز بهره‌ می‌برد.

وی با بیان اینکه دو ویژگی صدای دالبی و نمایش دیجیتال، سینما سوره اصفهان را از دیگر سینماهای کشور و این استان متمایز می‌کند، اظهار داشت: این دو ویژگی پیشرفته موجبات اکران فیلمهای با کیفیت را در سینما فراهم می‌کند و بر همین اساس استقبال مخاطبان نیز از سینما سوره افزایش خواهد یافت.

سیدین‌نیا با اشاره به اینکه جانمایی سینما سوره اصفهان نیز در نوع خود منحصر به فرد است، تصریح کرد: سینما سوره اصفهان در بافت مرکزی شهر اصفهان قرار گرفته و به جرات می‌توان گفت که از موقعیت جغرافیایی مطلوبی در میان دیگر سینماهای شهر سود می‌برد.

وی با بیان اینکه تمرکز حوزه هنری اصفهان بر ایجاد یک مجموعه متفاوت برای حضور خانواده‌ها در سینما قرار گرفته است، اضافه کرد: در احداث سالن سینما سوره اصفهان، فقط به جنبه سینمایی موضوع نگاه نکرده‌ایم و با ایجاد یک گالری مناسب برای برگزاری مجموعه‌های هنرهای تجسمی، زمینه را برای دیگر هنرمندان فعال در استان اصفهان و کشور فراهم آورده‌ایم.

رئیس حوزه هنری اصفهان با اشاره به اینکه تدابیر لازم به منظور ایجاد فضای مناسب برای همه شرایط سنی در سینما سوره اندیشیده شده است، بیان داشت: تلاش کرده‌ایم شرایط اکران و نمایش فیلم‌های کودکان و نوجوانان را در سینما سوره اصفهان فراهم آوریم.

وی با اشاره به امکانات پیش بینی‌ شده در سالن سینما سوره اصفهان، ادامه داد: خرید و نصب صندلیهای سالن نمایش، آگوستیک و دکوراتیو کردن سقف سالن، بازسازی نمای بیرونی به شکل سنتی، خرید و نصب دستگاه آپارات جدید برای سینمای دیجیتال، افزایش ارتفاع سالن و مقاوم‌سازی، ساخت گیشه فروش بلیط، خرید و نصب پله برقی به موازات پله‌های جدید سالن، نصب تلویزیون 50 اینج در سال انتظار و نصب یک تلویزیون شهری در قسمت بیرونی سینما از جمله فعالیتهایی است که تاکنون در سینما سوره اصفهان انجام شده است.