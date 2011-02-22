عامل رکود سینما نقش آفرینی نهادهای غیرفرهنگی است

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در خصوص برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در اهواز اظهار داشت: جشنواره فیلم فجر یکی از حرکتهای سینمایی خوبی است که در کشور صورت گرفته و در آن توانمندی و تولیدات یک ساله سینمایی کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: این جشنواره یک جنبه رقابتی برای رشد و تولید آثار سینمایی کشور است و تجلیل از تولیدات مفاخر از اهداف این جشنواره است.



سپهر خاطرنشان کرد: سینمای ایران در عرصه انقلاب، آداب و رسوم و فرهنگ فعال شده و با گذشته متفاوت است.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به افت سینمای ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به ابزارهای جدید رسانه ای بخشی از خواسته های مردم و نیاز جامعه به سینما به نحوی اشباع می شود و مثل گذشته علاقه مندی به سینما در مردم مشاهده نمی شود.



سپهر همچنین با اشاره به مشکلات موجود در وضعیت سینما افزود: در بعضی مناطق کمیته امداد و بنیاد مستضعفان بهره بردار سینما هستند که هیچ سنخیتی با سینما ندارند.



وی تصریح کرد: وقتی بهره بردار سینما خارج از حوزه هنر باشد، سینما غیر فعال می شود چراکه نه می توانند از فضا استفاده کنند و نه اجازه می دهند دستگاه های دیگر وارد عمل شوند.



مدیرکل ارشاد خوزستان ادامه داد: یکی از مشکلات سینما، قانونی است که اگر مسئولان و نمایندگان مجلس مشکل قانونی را به صورت درست حل کنند سینما دوباره رونق می یابد.



وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده برای رونق مجدد سینما گفت: در اهواز و آبادان برای اولین بار در کشور ساخت سینمای چهار بعدی توسط بخش خصوصی در حال انجام است.



سپهر افزود: همچنین برای صنعت سینما تا بیش از یک میلیارد تومان وام با بهره کم به منظور ساخت مجتمع های تجاری، سینمایی پرداخت می شود.



وی به فعالیتهای فرهنگی انجام شده در استان اشاره کرد و گفت: خوزستان از نظر فرهنگی و هنری به یک کارگاه فرهنگی تبدیل شده به طوریکه در این یک هفته پنج رویداد منطقه ای صورت گرفته است.



بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در خوزستان تا هفتم اسفند با اکران 11 فیلم در محل سینما هلال اهواز و سینما نفت آبادان به کار خود ادامه می دهد.