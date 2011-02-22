نصرالله نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان قاچاق آرد کاهش و کیفیت نان‌های پخت شده در واحدهای پخت نان افزایش یافته است، افزود: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در حوزه نان، مردم تشخیص می‌دهند که تولید نان با کیفیت، بر قیمت آن ترجیح دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگیهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها کاهش میزان ضایعات نان بوده است، اظهار داشت: نانوایان و فعالان عرصه پخت نان به افزایش کیفیت و ایجاد رقابت بین خود برای جلب مشتریان مبادرت ورزیده‌اند که این رقابت به افزایش کیفیت نان انجامیده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور با بیان اینکه پیش از هدفمند کردن یارانه‌ها، شاهد ضایعات بسیار زیاد نان بودیم، تصریح کرد: پیش از هدفمندی یارانه‌ها، آرد و نان به صورت یارانه‌ای در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گرفت و روز به روز بر قاچاق آرد و ضایعات نان اضافه می‌شد.

وی با اشاره به یارانه‌های پرداخت شده به نان و آرد در سال 88، اضافه کرد: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال 88 حدود چهار هزار و 400 میلیارد تومان یارانه نان را پرداخت کرده بود که البته این میزان جدای از هزینه ضایعات نان محسوب می‌شود.

نوری با اشاره به هزینه‌های تحمیل شده بر اثر افزایش ضایعات نان قبل از هدفمندی یارانه‌ها، بیان داشت: سالانه بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان یعنی به طور تقریبی حدود یک سوم یارانه نان هزینه ضایعات محسوب می‌شد که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و استفاده نانوایان از آرد با کیفیت و بهره‌گیری از شرایط مطلوب پخت، جلوی این اسراف‌ها و هدر رفت منابع ملی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تمامی واحدهای پخت نان به منظور تولید نان با کیفیت، اقدامات مطلوبی را انجام داده‌اند، ادامه داد: هم‌اکنون تمامی واحدهای تولید آرد با اختلاط گندم مناسب و با ایجاد رقابت، تمامی تلاش خود را برای عرضه و تولید آرد مناسب و با کیفیت به کار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور گفت: هیئت ارزیابی و درجه‌بندی کارخانجات تولید آرد استان متشکل از نمایندگان شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10، اداره نظارت بر مواد غذایی، اداره استاندارد، سازمان صنایع و معادن، تعزیرات آرد و نان و انجمن صنفی کارفرمایان تولید آرد استان اصفهان حداقل ماهانه یک بار از تمامی کارخانجات تولید آرد استان اصفهان بازدید کرده و از گندم مصرفی و آرد تولیدی نمونه برداری انجام می‌دهند.

وی همچنین با اشاره به نظارت بازرسان اداره تعزیرات آرد و نان استان اصفهان از واحدهای تولید آرد، افزود: توسط بازرسان اداره تعزیرات آرد و نان استان اصفهان، ضمن بازرسی از دکاکین نانوایی از آرد تحویلی به آنها نیز نمونه برداری انجام می‌شود و به منظور انجام آزمایش‌‌های مربوطه شیمیایی و میکروبی، به آزمایشگاه مرکزی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 تحویل می‌شود.

نوری با اشاره به ایجاد امکانات لازم به منظور فراهم آوری آرد مورد نیاز پس از هدفمندی یارانه‌ها در کشور و استان اصفهان، اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فضایی برای نانوایان فراهم آمده است که می‌توانند آزادانه آرد مناسب و با کیفیت دلخواه خود را از کارخانجات مورد نظر خود درخواست کرده و تحویل بگیرند.

وی با اشاره به تاثیر این اقدام در تولید نان با کیفیت، تصریح کرد: این فضای رقابتی و انتخاب آزادانه موجب افزایش کیفیت نان و کاهش ضایعات نان شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور با اشاره به فعالیت واحدهای پخت نان در سطح استان اصفهان، اضافه کرد: هم‌اکنون حدود چهار هزار واحد نانوایی فعال در 23 شهرستان و 96 شهر و روستای استان اصفهان تحت نظارت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور و تعزیرات آرد و نان استان اصفهان قرار دارند.

وی همچنین بیان داشت: سامانه نظرسنجی کیفیت نان و دریافت نظرات مردم راه‌اندازی شده است که شهروندان می‌توانند نظرات خود را ارتباط با کیفیت تولید و عرضه نان در واحدهای نانوایی با پیامک به شماره 30001518 اعلام کنند و نتیجه نظرات خود را دریافت کنند.

نوری ادامه داد: برای این منظور و برای هر واحد نانوایی کد نانوایی در نظر گرفته شده است که به همین صورت نانوایان رتبه‌بندی شده و نانوایان برتر توسط مصرف کنندگان انتخاب خواهند شد.