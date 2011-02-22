چهار کاروان عمره دانشجویی اعزام شدند/ آغاز پروازها پس از یک هفته تاخیر

به گزارش خبرنگار مهر، 2 کاروان دانشجویان پسر عمره‌گزار شامگاه دوشنبه 2 اسفندماه از ایستگاه پروازی مشهد و 2 کاروان دانشجویان پسر نیز شب گذشته از ایستگاه پروازی تهران به حج عمره دانشجویی اعزام شدند.

این کاروان‌ها مقرر بوده در روزهای 25 و 26 بهمن ماه به عمره دانشجویی اعزام شوند اما به دلیل ایجاد مشکل در روند صدور روادید، اعزام این کاروان‌ها به تأخیر افتاده است.

70 کاروان دانشجویان پسر عمره‌گزار مقرر بود از 25 بهمن ماه تا 15 اسفند ماه به تدریج به عمره دانشجویی اعزام ‌شوند اما این اعزام‌ها تا شامگاه 2 اسفند ماه به تعویق افتاده بود.

بر طبق اعلام قبلی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان همچنین مقرر است 25 کاروان اساتید از 22 اسفند ماه 89 تا 3 فروردین ماه 90 و 105 کاروان زوج‌های دانشجو نیز از 5 فروردین ماه تا 5 اردیبهشت ماه 90 به عمره دانشجویی اعزام ‌شوند.



طول اقامت دانشجویان در سرزمین وحی 12 روز خواهد بود و بر اساس اعلام قبلی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، زائرین 6 روز نخست را در مدینه منوره و سپس جهت انجام اعمال عمره مفرده به مکه مکرمه مشرف خواهند شد.



به گزارش مهر، پیش از این سعد القرشی- رئیس کمیته حج و عمره عربستان سعودی اعلام کرده بود ورود نخستین گروه از عمره گزاران به عربستان سعودی به سبب تاخیر وزارت حج این کشور در تمدید مجوز فعالیت شرکتهای فعال در زمینه عمره تا اوایل ماه ربیع الثانی به تاخیر افتاده است.