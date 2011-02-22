جنجال در مجلس بر سر اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه پیش از شروع نطق های میان دستور نمایندگان، تجمع تعداد زیادی از آنها در جایگاه هیئت رئیسه نظر همه را در صحن علنی به خود جلب کرد و پس از آن نیز بحث ها و گفتگوهای نمایندگان مجلس با فریادهایی بر سر یکدیگر آغاز شد.

در حالی این وقایع در صحن علنی در حال رخ دادن بود که تعدادی از نمایندگان اصرار داشتند که اعلام وصول قرائت نشود و برخی از نمایندگان نیز تاکید داشتند که اعلام وصول قرائت شود و ابوترابی فرد نیز که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت تاکید می کرد که باید نطق ها قرائت شود.

حسین سبحانی نیا در توضیح درباره این اتفاقات در صحن علنی مجلس گفت: برخی از نمایندگان تقاضا دارند که استیضاح وزیر نیرو اعلام وصول شود. این در حالیست که تعداد دیگری از نمایندگان تاکید می کنند اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو قرائت نشود.

وی ادامه داد: من خودم به عنوان عضو هیئت رئیسه هیچ اطلاعی از طرح استیضاح وزیر نیرو تا الان ندارم و فعلا بحث هایی در صحن علنی در این باره در میان نمایندگان موافق و مخالف وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثروتی نماینده بجنورد و موسوی جرف نماینده آبادان از موافقان طرح استیضاح وزیر نیرو هستند و به نظر می رسد جانی عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا از مخالفان این طرح است.

این استیضاح 67 امضاکننده دارد که از جمله مهمترین طراحان آن محمدرضا حاج اصغری، موسی الرضا ثروتی و مجید نصیرپور هستند.

تعداد زیادی از نمایندگان اظهار داشتند که تلاشهای ابوترابی برای جلوگیری از اعلام وصل وزیر نیرو در مجلس جریان دارد.