65 دستگاه تاکسی و اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی زنجان افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها گفت: در راستای هدفمند شدن یارانه ها و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی 65 دستگاه تاکسی و اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری زنجان افزوده شد.

رفیعی از واریز 228 میلیون تومان به حساب سازمان اتوبوسرانی استان به عنوان یارانه حمل و نقل درون شهری خبر داد و خاطر نشان کرد: این مبلغ جهت جلوگیری از افزایش کرایه اتوبوس های دورن شهری واریز شد که خوشبختانه این امر موجب جلوگیری از افزایش کرایه در این بخش شد.

وی با اشاره به لزوم گازسوز نمودن تاکسی های دورن و برون شهری اظهار داشت: فراخوان گازسوز نمودن کلیه تاکسی های دورن شهری و مسافربرهای برون شهری در سطح استان جهت استفاده از تسهیلات به نرخ دولتی اعلام شد.

معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: با توجه به احتمال روبرو شدن با کمبود سوخت، پیشنهاداتی در جهت قرار گرفتن استان زنجان در منطقه یک هواشناسی، اضافه شدن 7 میلیون لیتر سوخت برای بخش کشاورزی برای سه ماهه چهارم امسال و 1.5 میلیون لیتر سوخت در بخش صنعت توسط استاندار زنجان ارائه شد.

رفیعی سهمیه نفت و گاز سه ماهه آخر سال استان زنجان با قیمت 150 تومان را 24 میلیون و 924 هزار لیتر عنوان کرد و اظهار داشت: از این میزان 16 میلیون و 579 هزار لیتر در بخش کشاورزی، شش میلیون و 470 هزار لیتر در بخش صنعت و یک میلیون و 875 هزار لیتر به عنوان سهمیه استانی در نظر گرفته و توزیع شد.

وی افزود: جهت توزیع این میزان سوخت نیز، فرمانداران که اطلاعات بیشتری از محدوده خود داشتند و بیشتر به مشکلات آنها آگاه بودند با همکاری سازمان صنایع و معادن در نظر گرفته شدند.

معاون عمرانی استاندار زنجان، از اعلام کالابرگ شماره 202 برای دریافت مرحله اول سهمیه نفت سفید برای روستائیان خبر داد و گفت: این سهمیه به روستائیان و مناطقی که از نعمت گاز برخوردار نیستند تعلق می گیرد و برای یک دوره 45 روزه از 15 بهمن ماه تا 29 اسفند ماه سالجاری است.

رفیعی ادامه داد: این سهمیه برای خانوارهای زیر چهار نفر 200 لیتر و بالای چهار نفر 300 لیتر است که از فروردین ماه سال آینده به صورت ماهانه توزیع خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز در صورت وجود مشکل و یا کمبود نفت سفید، شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان نسبت به رفع مشکل اقدام می کند.