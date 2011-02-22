اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دوچرخه سوار جوان عضو تیم ملی جوانان کشورمان با حضور علاقمندان به ورزش دوچزخه سواری طی مراسمی در شهرستان گرگان مورد استقبال قرار گرفت.

سجاد جعفر نسب دوچرخه سوار استان گلستان در مسابقات رقابتهای جوانان آسیا در تایلند همراه با 3 دوچرخه سوار کشورمان در رشته تایم تریل تعقیبی توانست مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.

قهرمان جوان گفت: امروز همه وظیفه داریم برای این چنین قهرمانانی هر کاری از دستمان بربیاید، انجام دهیم زیرا قهرمانان با تلاش شبانه روزی و افتخار آفرینی و اهتزاز پرچم کشورمان در میادین جهانی مهمترین الگو برای جوانان هستند .

تیم های گلستانی لیگ برترکبدی حریفان خود را شکست دادند

دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کبدی باشگاههای کشور در گرگان برگزار شد و دو تیم گلستانی در برابر حریفان خود به برتری دست یافتند.

در نخستین دیدار تیم ایثار محمدآباد گرگان با نتیجه 51 بر 41 در برابر تیم نقده به برتری دست یافت و در بازی دوم تیم راه و ترابری گلستان نیز با حساب 43 بر 31 از سد تیم دهیاری تالش عبور کرد.

همچنین یک بازی دیگر از هفته هفتم برگزار شد که طی آن تیم راه و ترابری گلستان با نتیجه 53 بر 31 حریف خود تیم نقده را با شکست روبرو کرد.

برگزاری مسابقات دوومیدانی

مسابقات دوومیدانی با حضور 20 ورزشکار در قالب 5 تیم از شهرستانهای گنبد، خان ببین، مینودشت، بندرترکمن و گمیشان به میزبانی شهرستان بندرترکمن برگزار شد.

در پایان، الناز قزل سفلی از مینودشت، مهناز قرنجیک و مریم کمالی از گنبد به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

تندیس طلایی پهلوانی کشور به مربی گلستانی

تندیس طلایی پهلوانی کشور به بهترین مربی زن برتر اخلاق مدار ورزش خانم اعظم مقصودلو سرمربی تیم ملی کبدی از استان گلستان اهداء شد.

مسابقات تنیس روی میز ویژه بانوان

مسابقات تنیس روی میز با همکاری سازمان ملی جوانان استان با حضور 20 ورزشکار به میزبانی شهرستان گرگان برگزار شد.

در پایان ، مهدیس رمضانی از گرگان،هانیه رضایی از بندرگز و عاطفه قاسمی از گرگان به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

مسابقات شنا بانوان برگزار شد

مسابقات شنابا حضور 60 ورزشکار از شهرستانهای گرگان، علی آباد و بندرگز به میزبانی شهرستان علی آباد برگزار شد و

در پایان در رده سنی 10-8 سال تیم های گرگان و علی آباد به مقام های اول و دوم و در رده سنی 13-11 سال تیم های گرگان، بندرگز و علی آباد به مقام های اول تا سوم و در رده سنی 16-14 سال تیم های علی آباد و گرگان به مقام های اول و دوم دست یافتند.

مسابقات راگبی ویژه بانوان

مسابقات راگبی با حضور 4 تیم به میزبانی شهرستان گرگان برگزار گردید که در پایان تیم گرگان، علی آباد و بندرترکمن به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

دعوت بسکتبالیست گلستانی به اردوی بلند قامتان کشور

فاطمه سدنی از استان گلستان به اردوی بلند قامتان بسکتبال بانوان سراسر کشور در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی دعوت شد.



برگزاری مسابقات تنیس روی میز

مسابقات تنیس روی میز ویژه اقایان با شرکت 42 نفر به صورت انفرادی با همکاری هیئت تنیس روی میز و سازمان ملی جوانان در سالن دکتر مقصودلو به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد.

در پایان رامین شریعتی ، علی جانی و پرویز جلال از گرگان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.



معرفی نفرات برتر مسابقات شمشیر بازی استان

بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر از سوی هیت شمشیر بازی استان مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان استان در شهرستان گنبد دردو رشته اپه و سابر برگزار گردید و در پایان نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند.

دراسلحه اپه، ستار سید خوجه و مسعود پژمان عناوین اول و دوم را ازآن خود کردند و در اسلحه سابر: حامد ثنایی عنوان نخست و آقایان فرهاد گزلی و جمال الدین ایمری به ترتیب عناوین دوم و سوم رااز آن خود کردند.