شهرکهای صنعتی زنجان تا پایان سال صاحب گاز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها با بیان اینکه تأمین سوخت مصرفی پس از اجرای هدفمندی یارانه ها یکی از مشکلات اساسی واحدهای صنعتی است اظهار داشت: در این راستا طی یک برنامه ریزی فشرده با اولویت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی که 70 درصد واحدهای صنعتی استان را شامل می شوند گازرسانی صورت خواهد گرفت.

کریمی افزود: گازرسانی به شهرک های صنعتی شماره یک و دو و شهرک صنعتی سرب و روی که از مصرف کنندگان عمده سوخت هستند، در ایام دهه فجر به دست استاندار زنجان انجام شد و در مورد مابقی شهرک ها نیز طبق برنامه زمانبندی تا پایان سال گازرسانی انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: گازرسانی شهرک های صنعتی که واحدهای بهره برداری شده ندارند طی سال آینده صورت خواهد گرفت.

25 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنعتی آسیب پذیر استان پرداخت شد

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان از شناسایی 145 واحد صنعتی آسیب پذیر در استان خبر داد و گفت: با افزوده شدن 13 واحد صنعتی دیگر به عنوان واحدهای آسیب پذیر طی رزهای اخیر نسبت به شناسایی این واحدها نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

کریمی با بیان اینکه خط اعتباری مناسبی در بانک ملی جهت دریافت تسهیلات ارزان قیمت اختصاص یافته اظهار داشت: در مجموع با فراخوان گسترده ای که صورت گرفت قرارداد 60 واحد صنعتی با بانک ملی منعقد و 25 میلیارد تومان پرداخت شد.

وی یادآور شد: از 145 واحد صنعتی آسیب پذیر استان تا کنون 116 واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که از این تعداد 104 مورد به بانک ها معرفی شده است.

سوخت صنایع تبدیلی کشاورزی تحت پوشش سازمان صنایع و معادن قرار گرفت

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان مسئله سوخت صنایع تبدیلی کشاورزی را از دیگر مشکلات استان عنوان کرد و گفت: سوخت صنایع تبدیلی کشاورزی بین سازمان جهاد کشاورزی و صنایع و معادن تقسیم شده بود و بخشی از این واحدها تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی و بخشی تحت پوشش سازمان صنایع و معادن بودند که با تصمیمی که در کشور اتخاذ شد سوخت این صنایع تحت پوشش سازمان صنایع و معادن قرار گرفت.

کریمی عدم تغییر اطلاعات اقتصادی خانوارهایی که از ابتدای آذر ماه تا 15 دی ماه امسال ثبت نام کردند را از دیگر مشکلات به وجود آمده پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها برشمرد و افزود: اطلاعات اصلاح شده برای پرداخت یارانه مرحله دوم ملاک عمل قرار نگرفته و این امر موجب مراجعات مردمی بسیار در روزهای گذشته شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر شاهد روند عادی در زمینه پرداخت یارانه ها در بخش مصرف کنندگان هستیم و آرامش نسبی در سطح جامعه وجود دارد به گونه ای که این اطمینان که می توان با مبالغ یارانه ها هزینه های اضافی را جبران کرد در مردم به وجود آمده است.