خانوارهای جامانده از دریافت یارانه سال 90 یارانه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عادل علیپور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه های استان زنجان اظهار داشت: بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها خانوارهایی که در تابستان سال87، بهار89، و یا اول آذرماه لغایت 15 دی ماه سالجاری نسبت به تکمیل پرسشنامه اطلاعات اقتصادی خانوار اقدام نموده اند اما به هر دلیل موفق به ثبت شماره حساب خود نشده اند می توانند شماره حساب خود را در اسفند ماه سالجاری در سایت رفاهی ثبت نمایند، این خانوارها از سال 90 مشمول یارانه خواهند بود.

علیپور با بیان اینکه ارقام ریالی وجوه پرداخت شده در مرحله دوم هنوز به صورت قطعی آماده نشده است خاطر نشان کرد: طی مرحله اول پرداخت یارانه ها، 77 میلیارد تومان با احتساب یارانه نان به 246 هزار خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

وی ادامه داد: این تعداد خانوار 856 هزار نفر از جمعیت استان را شامل می شود که با توجه به ثبت نام های جدید این تعداد قطعا ً در مرحله دوم افزایش دارد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: متأسفانه اطلاعات اقتصادی خانوارهایی که در مهلت 45 روزه از ابتدای آذرماه تا نیمه دی ماه امسال اقدام به اصلاح نمودند هنوز لحاظ نشده و بر طبق همان اطلاعات قبلی، یارانه مرحله دوم واریز شده است.

علیپور با بیان اینکه مشکلات موجود استانی نبوده و به صورت کشوری در حال پیگیری است اظهار داشت: همچنین در برخی موارد یارانه خانوارها در سیستم رفاهی واریز شده اما پولی در حساب بانکی این خانوارها موجود نیست.

وی افزود: عدم واریز یارانه مرحله دوم برای برخی از خانوارهایی که یارانه آنها در مرحله اول واریز شده از دیگر مشکلات موجود است که با پیگیری هایی که صورت می گیرد به زودی رفع خواهد شد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان از پرداخت کمک بلا عوض سوخت مایع و نفت کوره برای واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: این کمک ها با شرایط عدم دسترسی واحد صنعتی به گاز طبیعی، فعال بودن واحد و عدم کاهش تولید و اشتغال تعلق می گیرد.

علیپور با بیان اینکه خط اعتباری برای واحدهای آسیب پذیر جدید اختصاص یافته است گفت: 13 رشته صنعتی به فهرست صنایع آسیب پذیر اضافه شدن است و ثبت نام این صنایع برای دریافت خط اعتباری هزینه انرژی از اول اسفند ماه جاری در سایت ستاد تحول صنایع به آدرسwww.stsm.ir خواهد بود.

وی افزود: این صنایع شامل دولومیت، انواع آهک، آهک کلوخه، آهک معمولی، آهک هیدارته، استخراج انوع گچ ساختمانی، استخراج انوع سنگ لاشه رسوبی، استخراج انوع سنگ آهک بجز لاشه آهکی، خاک نسوز، اسید کلریدریک، جوهر نمک، قیر طبیعی، بی کرومات سدیم و زغال سنگ است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان از انتصاب رؤسای هشت کمیته تخصصی ستاد هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: در کمیته حمل و نقل مصطفی محمدنجار، کمیته صنعت و معدن علی اکبر محرابیان، کمیته تامین اجتماعی صادق محصولی، کمیته اقتصادی سید شمس‌الدین حسینی، کمیته کشاورزی صادق خلیلیان، کمیته انرژی سید مسعود میر کاظمی، کمیته توزیع، تنظیم بازار و اصناف مهدی غضنفری، و دبیر ستاد و کمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه ها محمد رضا فرزین و بهروز مرادی به عنوان روسای کمیته انتصاب شده اند.