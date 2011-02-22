انتشار 132 عنوان کتاب چاپ اولی حاصل 11 ماه تلاش سوره مهر

به گزارش خبرنگار مهر، بیشترین کتاب چاپ اولی مربوط به تولیدات مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است که در این مدت یازده ماهه 32 عنوان کتاب را به دست چاپ سپرده و پس از آن هم پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با 25 عنوان بیشترین کتاب های چاپ اولی را داراست.

همچنین در این مدت دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری 15 عنوان کتاب چاپ اولی داشته اند و حوزه هنری استان‌ها هم همین تعداد کتاب را به دست چاپ سپرده‌اند.

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری هم 9 عنوان کتاب چاپ اولی و مرکز موسیقی هم 7 عنوان کتاب داشته است.3 عنوان کتاب هم در مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی حوزه هنری تدوین و از سوی سوره مهر منتشر شده است.

3 عنوان کتاب در دفتر طنز حوزه هنری تولید شده و دفتر ادبیات انقلاب اسلامی و مرکز تجسمی حوزه هنری هم هر کدام 2 عنوان کتاب چاپ اول داشته‌اند.

از جدیدترین کتاب‌هایی که از سوی مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری منتشر شده می توان به رمان‌های سوران سرد، 5 جلد از رمان جاده جنگ منصور انوری و مجموعه شعرهای سیدعلی موسوی گرمارودی با عنوان‌های پیوند زیتون بر شاخه ترنج، تا محراب آن دو ابرو، خواب ارغوانی، سفر به فطرت گلسنگ، بر آشفتن گیسوی تاک و ... ، شرحه شرحه است صدا در باد از علی معلم، "عشق علیه السلام" از علیرضا قزوه، سه جلد مجموعه "سیر غزل ترکی" از صالح سجادی و ...

از آثار تولید شده در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی هم می توان به کتاب هایی همچون نقدی بر کمدی‌های اولیه شکسپیر نوشته فرشید ابراهیمیان، چهار جلد اول مجموعه هفت جلدی نمایش‌های ایرانی صادق عاشورپور، هرمنوتیک و تئاتر نوشته محمود صابری و ...اشاره کرد.

دفتر ادبیات و هنرمقاومت حوزه هنری هم در این مدت کتاب‌هایی همچون "شنام" خاطرات خودنوشت کیانوش گلزار راغب، "کوچه نقاش‌ها" تدوین راحله صبوری، مجموعه سه جلدی "آنچه اتفاق افتاد" نوشته مرتضی سرهنگی، "جای امن گلوله‌ها" تدوین جواد کامور بخشایش و ... را توسط سوره مهر منتشر کرد.

مجموعه کاریکاتورهای سید مسعود شجاعی طباطبایی و نقاشی‌هایی علی محمد شیخی هم تازه‌های مرکز هنرهای تجسمی و "قهوه قند پهلو" گردآوری امید مهدی‌نژاد، "کافه خنده" علیرضا لبش و "مگیل" نوشته محسن مطلق هم از کتاب‌های چاپ اولی دفتر طنز است.

از حوزه هنری استان‌ها 5 عنوان نمایشنامه مذهبی و مجموعه عکس و شعرهای قیصر امین پور با عنوان "حرف آخر عشق" و "اقبال گلی که در جهنم رویید" نوشته محمد بقایی منتشر شد. "روزشمار انقلاب اسلامی" جلد یازده و "خاطرات سید کاظم اکرمی" هم تازه‌های دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری بود.

در این مدت مرکز هنرهای نمایشی چندین نمایشنامه منتشر کرد که از جمله می‌توان به نمایشنامه‌های "بوبوک" بنفشه اعرابی، "ابوالهول" نوشته علی شمس و "بلند بالای ایل" حمید قاسم زادگان جهرمی و ... اشاره کرد.

مرکز موسیقی هم که هفت عنوان کتاب چاپ اولی داشته، عناوینی همچون ترنم رضا مهدوی، مجموعه مقالات درباره سنتور تدوین شهاب منا، مبانی بنیادی موسیقی ایلیا بهارلو، سیری در رساله‌های موسیقایی نوشته حسین محمدزاده صدیق را منتشر کرد.

همچنین از دیگر کتاب‌هایی که در این مدت از سوی سوره مهر منتشر شده می توان به کتاب‌هایی همچون احیاگری و مردم‌سالاری دینی نوشته عماد افروغ، گزیده آثار مولانا، سعدی، فردوسی و عطار گردآوری اسدالله بقایی، مجموعه دو جلدی خلاف جریان از سعید زیباکلام و با تخم مرغ ها مهربان باش از مجموعه پنج جلدی غرب وحشی نوشته شهرام شفیعی اشاره کرد.