به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله عباس واعظ طبسی، در مراسم عمامه‌گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه مشهد که در تالار اماکن متبرکه حرم رضوی برگزار شد، افزود: حوزه‌های علمیه باید با احساس مسئولیت بیشتری وارد حوزه فهم دین و عمل به آن شوند.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان اسلام هر چه در توان دارند را علیه اسلام و تشیع به کار گرفته و با طرح مباحث و شبهات تازه به دنبال استحاله فکری، معرفتی، اعتقادی و فرهنگی جوانان و نوجوانان، تزلزل ایمان در جامعه اسلامی و مأیوس نمودن جامعه از رسیدن به قله پیروزی مورد نظر هستند، می‌طلبد که علاوه بر فهم دین، در رفتار، گفتار و عمل نشان دهیم که به آنچه از اسلام برگرفته‌ایم، معتقد و پایبند هستیم.



وی تصریح کرد: فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امروز جهان با 50 سال قبل و حتی با دهه اول انقلاب کاملا متفاوت است، امروز دوره‌ای است که متفکران و مغزهای سیاسی و فرهنگی مستکبران و قدرت‌های سلطه‌گر درباره اسلام و فرق اسلامی و بخصوص مذهب شیعه مطالعه کرده‌ و بخشی از مسائلی که ما باید در آن تدبر می‌کردیم را آنها با برداشت خود و با یک پیچیدگی خاص دنبال می‌کنند.



مدیر عالی حوزه علمیه خراسان رضوی اظهار داشت: فهم دین کار بسیار دشواری است، ولی طلبه امروز باید در حوزه فهم دین، دقیق و عمیق بوده تا آمادگی برای دفاع از دین، اسلام، تشیع و آرمانها را داشته باشد.



وی با تأکید بر بصیرت ‌افزایی طلاب جوان گفت: واژه بصیرت که در یک سال اخیر بخصوص در مسائل مربوط به فتنه مورد اشاره و صراحت رهبر معظم انقلاب بوده است، اینجا مفهوم می‌یابد، امروز بیش از هر زمان دیگر حوزه، علما و مراجع باید از بصیرت به معنای تیزهوشی و هوشمندی، عمیق بودن در مسائل مورد بحث، داشتن عقل و خرد و شناخت صحیح برخوردار باشند.



عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: فهم دین کار بسیار دشواری است، چه بسیار کسانی هستند که مدعی برداشت صحیح و یافته‌های قابل قبول از دین هستند، در حالیکه حرکت فکری و علمی آنها در جهت انحرافی است و گاه ممکن است یک عالم کاملا بر قواعد فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی و تفسیر آشنا باشد، اما در عین حال شناخت و معرفت او در نگاه کلی دارای اشکال باشد.



وی تأکید کرد: کم نبودند افرادی که در فضل، علم و تلاش علمی دارای جایگاه بودند، لیکن در تاریخ محو شدند، زیرا یافته‌هایشان با غرور علمی همراه بود و هیچکس جز خود را قبول نداشتند، لذا در یک جریان سیاسی از بین رفتند.



آیت الله واعظ طبسی با اشاره به این که جریان فتنه به اعتراف بسیاری از سیاستمدارانی که موضع مخالف نظام دارند، از چندین سال قبل توسط اروپا و آمریکا طراحی شده بود، گفت: با این اوصاف چگونه عده‌ای آمدند و پیشوایان این فتنه شدند، شعار مردمی دادند، نام امام را با نهایت قداست بر زبان جاری کردند، اما در نهایت در برابر نظام و رهبری ایستادند.



در پایان این مراسم عمامه‌گذاری 50 طلبه جوان توسط آیت الله واعظ طبسی برگزار شد.