به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز سلطانی‌فر در این باره گفت: این مجموعه انیمیشن برگرفته از کتاب ارزشمند قابوس‌نامه است که عنصر المعالی، نویسنده آن از حکمرانان خاندان زیاری بوده که در قرن چهارم و پنجم هجری در شمال کشور به خصوص گرگان حکومت داشته و مقبره وی با عنوان میل گنبد از مهمترین جاذبه‌های گردشگری استان گلستان است.

وی در ادامه افزود: مجموعه "حکایت‌های مادر بزرگ" با تکنیک سه بعدی و در 13 قسمت 11 دقیقه‌ای تولید می‌شود.

کارگردان انیمیشن "حکایت‌های مادربزرگ" با اشاره به بعد فرهنگی و اجتماعی قابوسنامه داستان‌های انتخابی برای تولید این مجموعه را ارزشمند و آموزشی بیان کرد و گفت: شخصیت‌های ثابت این انیمیشن اعضای یک خانواده هستند که مادر بزرگ خانواده هر شب به فراخور اتفاقاتی که در آن روز می‌افتد حکایتی را برای نوه‌هایش تعریف می‌کند.

عوامل تولید این مجموعه انیمیشن عبارتند از طراح شخصیت: علی اصغر قربانی، طراح شخصیت، ساخت شخصیت‌ها: فرید منتظر، ساخت فضاها: وحید نصیری، انیمیت: وحید نصیری و فرید منتظر و طراحی گرافیک: داود مقدمی.