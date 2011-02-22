۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

"گنارو گتوسو" چهار جلسه محروم شد

"گنارو گتوسو" به دلیل حمله به "جو جوردن"، مربی تاتنهام در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، چهار جلسه از همراهی تیم میلان محروم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گتوسو در دیدار هفته گذشته تیم های میلان و تاتنهام در چارچوب مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا که به شکست نماینده ایتالیا انجامید با جوردن درگیر شد و سر خود را به مربی 59 ساله تیم تاتنهام کوبید.

سایت یوفا طی بیانیه ای اعلام کرد: گتوسو به دلیل رفتاری که در دقیقه 76 بازی با تاتنهام در خصوص جو جردن انجام داد، چهار جلسه از همراهی میلان در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا محروم شد.

میلان هم در بیانیه ای که بر روی سایت خود قرار داده عنوان کرده در این خصوص فرجام خواهی نخوواهد کرد.

