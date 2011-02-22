"گنارو گتوسو" چهار جلسه محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گتوسو در دیدار هفته گذشته تیم های میلان و تاتنهام در چارچوب مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا که به شکست نماینده ایتالیا انجامید با جوردن درگیر شد و سر خود را به مربی 59 ساله تیم تاتنهام کوبید.

سایت یوفا طی بیانیه ای اعلام کرد: گتوسو به دلیل رفتاری که در دقیقه 76 بازی با تاتنهام در خصوص جو جردن انجام داد، چهار جلسه از همراهی میلان در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا محروم شد.

میلان هم در بیانیه ای که بر روی سایت خود قرار داده عنوان کرده در این خصوص فرجام خواهی نخوواهد کرد.